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Espanha e Arábia Saudita se reencontram em Copa do Mundo após 20 anos

'La Roja' tem retrospecto de 100% contra o adversário deste domingo (21), em Atlanta

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
21/06/2026 03:00
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Espanha venceu a Arábia Saudita na Copa de 2026 (Foto: Reprodução)
Espanha venceu a Arábia Saudita na Copa de 2026 (Foto: Reprodução)

Espanha e Arábia Saudita se enfrentam neste domingo (21) em reencontro após 20 anos em uma Copa do Mundo. A partida do Grupo H, mesma chave do Mundial de 2006, vale muito para as duas equipes pensando na classificação.

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    Na Copa de 2006, disputada na Alemanha, a Espanha derrotou a Arábia Saudita pelo placar de 1 a 0 no dia 23 de junho, em partida válida pela 3ª rodada do Grupo H e disputada no Fritz-Walter-Stadion, em Kaiserslautern.

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    Ainda em busca de seu primeiro título mundial — o que só aconteceu em 2010 —, a Espanha chegou para a última rodada já classificada após bater Ucrânia por 4 a 0 e Tunísia por 3 a 1. O técnico Luis Aragonés, então, optou por poupar todos os titulares.

    Do outro lado, os sauditas foram a campo ainda sonhando com a classificação. Para avançarem de fase, precisavam vencer os espanhóis fazendo bom saldo de gols, o que era tratado como "missão impossível" e torcerem por vitória simples da Tunísia sobre a Ucrânia. A Espanha não só dominou o jogo e venceu com gol do zagueiro Juanito, como a Ucrânia venceu a Tunísia e avançou de fase.

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    Espanha venceu a Arábia Saudita na Copa de 2026 (Foto: Reprodução)
    Espanha venceu a Arábia Saudita na Copa de 2026 (Foto: Reprodução)

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    Histórico de Espanha e Arábia Saudita

    O histórico de jogos entre Espanha e Arábia Saudita registra três partidas, com 100% de aproveitamento da Espanha. A "La Roja" marcou nove gols e sofreu dois.

    23 de junho de 2006: Espanha 1 × 0 Arábia Saudita (Copa do Mundo de 2006, Fase de Grupos).

    29 de maio de 2010: Espanha 3 × 2 Arábia Saudita (Amistoso Internacional)

    7 de setembro de 2012: Espanha 5 × 0 Arábia Saudita (Amistoso Internacional)

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