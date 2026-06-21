Espanha e Arábia Saudita se reencontram em Copa do Mundo após 20 anos
'La Roja' tem retrospecto de 100% contra o adversário deste domingo (21), em Atlanta
Espanha e Arábia Saudita se enfrentam neste domingo (21) em reencontro após 20 anos em uma Copa do Mundo. A partida do Grupo H, mesma chave do Mundial de 2006, vale muito para as duas equipes pensando na classificação.
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Na Copa de 2006, disputada na Alemanha, a Espanha derrotou a Arábia Saudita pelo placar de 1 a 0 no dia 23 de junho, em partida válida pela 3ª rodada do Grupo H e disputada no Fritz-Walter-Stadion, em Kaiserslautern.
Ainda em busca de seu primeiro título mundial — o que só aconteceu em 2010 —, a Espanha chegou para a última rodada já classificada após bater Ucrânia por 4 a 0 e Tunísia por 3 a 1. O técnico Luis Aragonés, então, optou por poupar todos os titulares.
Do outro lado, os sauditas foram a campo ainda sonhando com a classificação. Para avançarem de fase, precisavam vencer os espanhóis fazendo bom saldo de gols, o que era tratado como "missão impossível" e torcerem por vitória simples da Tunísia sobre a Ucrânia. A Espanha não só dominou o jogo e venceu com gol do zagueiro Juanito, como a Ucrânia venceu a Tunísia e avançou de fase.
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Histórico de Espanha e Arábia Saudita
O histórico de jogos entre Espanha e Arábia Saudita registra três partidas, com 100% de aproveitamento da Espanha. A "La Roja" marcou nove gols e sofreu dois.
23 de junho de 2006: Espanha 1 × 0 Arábia Saudita (Copa do Mundo de 2006, Fase de Grupos).
29 de maio de 2010: Espanha 3 × 2 Arábia Saudita (Amistoso Internacional)
7 de setembro de 2012: Espanha 5 × 0 Arábia Saudita (Amistoso Internacional)