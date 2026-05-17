Santos atualiza boletim médico; Neymar sente pancada na panturrilha
Camisa 10 vive a expectativa de ser convocado para a Copa do Mundo nesta segunda-feira (18)
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O Santos atualizou a situação médica de alguns jogadores do elenco após a derrota por 3 a 0 para o Coritiba, na manhã deste sábado (17), na Neo Química Arena, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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O meia-atacante Neymar, que se envolveu em uma polêmica com a arbitragem após ter sido substituído por engano, sentiu a panturrilha direita ainda no primeiro tempo da partida. Segundo o técnico Cuca, o camisa 10 deverá ser preservado do duelo do Peixe na próxima quarta-feira (20), contra o San Lorenzo, da Argentina, pela Copa Sul-Americana.
Neymar vive a expectativa de ser convocado para a próxima Copa do Mundo pelo técnico Carlo Ancelotti nesta segunda-feira (18), às 17h (de Brasília), no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.
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Atualização médica dos jogadores do Santos:
O zagueiro Luan Peres entrou no segundo tempo, sofreu uma leve concussão ainda no gramado e precisou deixar o campo de ambulância. Ele foi substituído por João Ananias. O defensor foi encaminhado ao Hospital São Luiz, no Anália Franco, na zona leste da capital paulista, onde aguarda o resultado dos exames. Segundo o clube, o atleta está acordado e estável, sendo acompanhado pela equipe médica do Santos.
O volante Gustavo Henrique sentiu o músculo adutor da coxa direita, foi substituído e será avaliado pela equipe médica nesta segunda-feira (18), no CT Rei Pelé.
Já o lateral-esquerdo Escobar sentiu a região posterior da coxa esquerda e também será reavaliado na reapresentação desta segunda-feira (18). O nome do argentino era o que constava no papel da substituição mostrado por Neymar para a câmera, e não o do camisa 10, que acabou deixando o campo para a entrada de Robinho Jr.
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