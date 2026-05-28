Quais as diferenças de lesões de graus 1, 2 e 3? Entenda a situação de Neymar

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou o diagnóstico de que Neymar possui uma lesão de grau 2 na panturrilha direita. Com isso, o atacante não participará dos amistosos da Seleção contra Panamá e Egito, além de ser dúvida para a estreia contra Marrocos na Copa do Mundo.

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— Neymar se apresentou ontem (quarta). Fez os exames médicos complementares e terminamos com uma ressonância magnética, que confirmou lesão grau dois na panturrilha. Ele segue em tratamento, e em duas ou três semanas estará liberado. Vamos avaliar dia a dia. A expectativa é essa - declarou Rodrigo Lasmar, médico da Seleção Brasileira, nesta quinta-feira (28).

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Com o objetivo de esclarecer os diferentes graus de lesões musculares, o Lance! entrou em contato com o Dr. José Luiz Runco, que foi chefe do departamento médico da Seleção Brasileira durante 16 anos. O especialista explicou sobre os estágios, além do tempo de recuperação.

Grau 1 - Sem lesão de fibra muscular. Média de 15 dias de recuperação.

- Sem lesão de fibra muscular. Média de 15 dias de recuperação. Grau 2 - Até 50% de lesão de fibra muscular. Depende da quantidade de fibras, mas sempre acima de 15 dias.

- Até 50% de lesão de fibra muscular. Depende da quantidade de fibras, mas sempre acima de 15 dias. Grau 3 - Acima de 50% de lesão de fibra muscular. Depende da quantidade de fibras, mas sempre acima de 15 dias.

- Acima de 50% de lesão de fibra muscular. Depende da quantidade de fibras, mas sempre acima de 15 dias. Grau 4 - Ruptura completa do tendão. Meses de recuperação em caso de cirurgia (recomendável).

Médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar atualiza situação de Neymar em coletiva na Granja Comary (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Lesão de Neymar é comparável com a de atletas não convocados?

Embora não tenha condições de participar dos amistosos contra Panamá e Egito, Neymar tem condições de voltar a ser relacionado por Ancelotti para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo ainda na fase de grupo. Isso será possível caso o jogador do Santos não sofra com uma recaída, enquanto estiver se recuperando nos treinamentos.

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Em casos distintos do Neymar, Éder Militão e Estêvão não foram convocados por Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira por diferentes motivos, mas também relacionados a lesões musculares. O zagueiro do Real Madrid sofreu com a ruptura total no tendão do bíceps femoral esquerda e precisou passar por cirurgia por conta da gravidade do problema. Com isso, o defensor levará meses para se recuperar.

Assim como Militão, Estêvão não foi convocado por Ancelotti por conta de uma lesão de grau 4 na coxa direita diagnosticada no fim de abril. O Chelsea recomendou a realização de cirurgia, embora o jogador tenha optado por um tratamento conservador para lidar com a ruptura total das fibras musculares em busca de uma recuperação mais rápida.

Em entrevista ao Lance!, o Dr. Marco Sauberman, Diretor das Clínicas Cirúrgicas do Hospital Federal do Andaraí, esclareceu a questão das lesões nos músculos posteriores. A diferença em relação a gravidade e tempo de recuperação dos atletas varia de acordo com o grau do problema, o que distingue o caso de Neymar com os de Militão e Estêvão.

- A lesão é única. As lesões da musculatura da região posterior respondem da mesma maneira, que são da parte posterior da coxa e da panturrilha. São musculaturas hiper, super carregadas em jogadores de futebol. Quando você começa a correr, você contrai a panturrilha e a parte posterior da coxa, que é o quadríceps. As musculaturas posteriores podem variar de 15 a 30 dias (de recuperação em casos de grau 2, como o de Neymar). O Neymar tem 34 anos e um histórico de lesões grande na carreira dele. Mas cravar que ele vai estar bom em 15 ou 20 dias, não dá pra cravar. Pode ficar bom em 14 ou em 25 dias.

Nesse período, Sauberman acredita que Neymar será mega vigiado pela equipe médica da Seleção Brasileira com um tratamento intenso de fisioterapia, exames de imagens e trabalho na academia para não perder a qualidade de outros grupamentos musculares, mas também aeróbico em esteiras sem pressão. Com isso, o atleta também evita o risco de sofrer uma recaída quando estiver apto para voltar aos treinos.

- A reincidência geralmente acontece quando o tratamento é mal feito. Se ele tem uma lesão, ele tem que sair da dor, terminar com a inflamação e começar a reabilitação. Só depois da reabilitação, ele volta aos treinamentos. Eles não devem se queimar para colocá-lo antes que ele esteja bem. Mas uma lesão em um atleta de 34 anos é diferente da lesão em um atleta de 20 anos. É biológico.

Neymar não chegou a ter uma lesão praticamente completa ou uma ruptura das fibras musculares, o que o diferencia dos casos de Estêvão e Militão. No entanto, o brasileiro não deve se recuperar para estar à disposição contra o Marrocos e é dúvida para o confronto com o Haiti, no dia 19 de junho, válido pela 2ª rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

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