Com Neymar no grupo, Seleção realiza primeiro treino nos EUA

A Seleção Brasileira realizou na tarde desta terça-feira o primeiro treinamento em solo norte-americano após a chegada aos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo. Horas depois de desembarcar no aeroporto de Newark, a delegação seguiu para o centro de treinamento do New York Red Bulls, em Morristown, onde iniciou a preparação para a estreia no Mundial. O trabalho foi fechado à imprensa, mas a atividade teve como um dos destaques a presença de Neymar junto ao grupo, em mais um passo no processo de recuperação física do camisa 10.

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Parte da atividade teve caráter regenerativo e foi planejada para minimizar os efeitos da longa viagem de quase dez horas entre o Brasil e os Estados Unidos. Nas imagens divulgadas pela CBF, os jogadores aparecem realizando exercícios físicos no gramado do centro de treinamento escolhido pela entidade para servir de base durante a competição. Também é possível ver o técnico Ancelotti orientando alguns jogadores, entre eles Marquinhos e Casemiro, no que poderia o início de um treinamento tático.

Finalistas da Champions aplaudidos

Apesar de o treino ter acontecido sem acesso da imprensa, as imagens oficiais mostraram um ambiente de integração entre os atletas. Antes do início das atividades, o elenco se reuniu em círculo e aplaudiu os jogadores que chegaram posteriormente ao grupo por conta da disputa da final da Liga dos Campeões da Europa.

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No último sábado, o Paris Saint-Germain superou o Arsenal nos pênaltis e conquistou o bicampeonato continental. Por conta do compromisso, os zagueiros Marquinhos e Gabriel Magalhães, além do atacante Gabriel Martinelli, seguiram diretamente para os Estados Unidos, onde se juntaram ao restante da delegação brasileira.

Finalistas da Champions, Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli, participaram do treino em Nova Jersey (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Situação física de Neymar

Outro ponto que chamou a atenção no primeiro treino da Seleção nos EUA foi a situação física de Neymar. Nas imagens divulgadas pela CBF não foi possível confirmar se o atacante participou das atividades em campo. No entanto, o jogador transmitiu sinais positivos durante a chegada da delegação ao país.

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Ao desembarcar do avião em Newark, Neymar desceu normalmente as escadas da aeronave e caminhou sem aparentar qualquer dificuldade até o ônibus que transportou a equipe. O comportamento reforçou a evolução do processo de recuperação do atleta, que segue sendo acompanhado de perto pela comissão técnica e pelo departamento médico.

A programação da Seleção prevê uma quarta-feira de trabalho intenso. Pela manhã, os jogadores realizarão atividades físicas na academia do hotel onde a delegação está hospedada. Já no período da tarde, o grupo retorna ao CT do New York Red Bulls para mais um treinamento. Desta vez, a atividade será aberta à imprensa, permitindo uma observação mais detalhada da condição física dos atletas e do andamento da preparação para a competição.

Último compromisso antes da estreia

O Brasil ainda terá um compromisso antes da estreia na Copa do Mundo. No próximo sábado, dia 6, a equipe comandada por Carlo Ancelotti enfrentará o Egito, em Cleveland, no último amistoso preparatório. A partida será a derradeira oportunidade para ajustes e observações da comissão técnica.

A estreia brasileira no Mundial está marcada para o dia 13 de junho, diante do Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jérsei. Até lá, a expectativa é que a equipe aproveite os dias de treinamento em Morristown para chegar à competição com o elenco completamente adaptado ao país-sede e nas melhores condições físicas para iniciar a caminhada em busca do hexacampeonato.

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