Argentina e Inglaterra sofrem com tornado antes da estreia na Copa Fortes ventos causaram apreensão em Kansas City neste sábado

O mau tempo em solo americano é o primeiro adversário de Inglaterra e Argentina, antes mesmo da estreia na Copa do Mundo. Neste sábado (13), um tornado atingiu a região de Kansas City.

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Um alerta foi disparado na cidade, em torno das 21h (locais), e havia o risco de os ventos atingirem 80 km/h. A recomendação do governo local era para que as pessoas se protegessem em edifícios, uma vez que a ventania poderia oferecer riscos a quem não estivesse protegido.

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Abaixo, dois vídeos publicados por jornalistas argentinos sobre o tornado:

Tremenda tormenta ahora en Kansas City con alarma en la ciudad para resguardarse pic.twitter.com/5ViyR9KJQL — NICO SINGER (@NicolasSinger) June 14, 2026

🚨ALERTA MUNDIAL🚨

Reportan "alerta de tornado" en KANSAS, ciudad donde está alojada la selección de Argentina.

🎥 @TyCSports pic.twitter.com/jelzR9LS80 — VAR502GT (@VAR502GT) June 14, 2026

O mau tempo obrigou a Fifa a antecipar o encerramento da Fan Fest em Kansas City neste sábado.

O Compass Minerals National Performance Center é o local de treinamento da Argentina, atual campeã do mundo, enquanto a Inglaterra se prepara no Swope Soccer Village. Ambos os locais em Kansas City.

Argentina estreia na terça

Favorita no Grupo J, a seleção argentina estreia na terça (16), às 22h (de Brasília), contra a Argélia. Já a Inglaterra vai a campo pela primeira vez no dia seguinte (17), contra a Croácia, em um dos principais jogos da rodada inaugural da Copa.

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