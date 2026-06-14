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Argentina e Inglaterra sofrem com tornado antes da estreia na Copa

Fortes ventos causaram apreensão em Kansas City neste sábado

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
14/06/2026 01:05
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Lionel Messi se refresca antes do temporal em Kansas City neste sábado
Lionel Messi se refresca antes do temporal em Kansas City neste sábado (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

O mau tempo em solo americano é o primeiro adversário de Inglaterra e Argentina, antes mesmo da estreia na Copa do Mundo. Neste sábado (13), um tornado atingiu a região de Kansas City.

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    Um alerta foi disparado na cidade, em torno das 21h (locais), e havia o risco de os ventos atingirem 80 km/h. A recomendação do governo local era para que as pessoas se protegessem em edifícios, uma vez que a ventania poderia oferecer riscos a quem não estivesse protegido.

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    Abaixo, dois vídeos publicados por jornalistas argentinos sobre o tornado:

    O mau tempo obrigou a Fifa a antecipar o encerramento da Fan Fest em Kansas City neste sábado.

    O Compass Minerals National Performance Center é o local de treinamento da Argentina, atual campeã do mundo, enquanto a Inglaterra se prepara no Swope Soccer Village. Ambos os locais em Kansas City.

    Argentina estreia na terça

    Favorita no Grupo J, a seleção argentina estreia na terça (16), às 22h (de Brasília), contra a Argélia. Já a Inglaterra vai a campo pela primeira vez no dia seguinte (17), contra a Croácia, em um dos principais jogos da rodada inaugural da Copa.

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    O goleiro britânico Jordan Pickford no treino de sábado em Kansas City (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
    O goleiro britânico Jordan Pickford no treino de sábado em Kansas City (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
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