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Argentina é a maior vítima de Mbappé na história das Copas do Mundo 

Francês chegou a 16 gols em Mundiais e está a dois do recorde de Messi

PorGabriel AndradeRio de Janeiro (RJ)
23/06/2026 09:16
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O francês Mbappé chegou aos quatro gols na Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
O francês Mbappé chegou aos quatro gols na Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Os dois gols marcados por Kylian Mbappé na vitória por 3 a 0 sobre o Iraque o fizeram igualar o alemão Miroslav Klose como segundo maior artilheiro de Copa do Mundo, com 16 gols, e manter a constância goleadora para perseguir o recorde que agora é de Lionel Messi — com 18 gols marcados. Lembrando que são 16 gols em 16 jogos, uma média de 1 gol por jogo de Copa do Mundo.

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    Mbappé celebra o segundo gol da França na vitória sobre o Iraque (Foto: Jewel SAMAD / AFP)
    Mbappé celebra o segundo gol da França na vitória sobre o Iraque (Foto: Jewel SAMAD / AFP)

    Os 16 gols marcados pelo atacante francês na competição castigaram oito seleções diferentes na Copa do Mundo. A principal vítima de Mbappé na competição é ninguém menos que a atual campeã: Argentina. Veja todas as vítimas de Kylian Mbappé em Copa do Mundo:

    Ranking das maiores vítimas de Mbappé em Copas

      1.
    1. Argentina – 5 gols
      2. 2.
    2. Dinamarca – 2 gols
      3. 3.
    3. Polônia – 2 gols
      4. 4.
    4. Senegal – 2 gols
      5. 5.
    5. Iraque – 2 gols
      6. 6.
    6. Peru – 1 gol
      7. 7.
    7. Croácia – 1 gol
      8. 8.
    8. Austrália – 1 gol

    Na campanha do título em 2018, o Kylian Mbappé marcou quatro vezes: uma contra o Peru, duas diante da Argentina nas oitavas de final e uma na vitória sobre a Croácia na decisão. Já em 2022, viveu sua Copa mais artilheira, com oito gols marcados contra Austrália, Dinamarca (duas vezes), Polônia (duas vezes) e Argentina, que voltou a ser vazada pelo atacante com três gols na final disputada no Catar — mas o título ainda ficou com os argentinos. Em 2026, Mbappé já soma quatro gols na fase de grupos, com dois marcados contra Senegal e outros dois diante do Iraque. Assim, na conta, a Argentina fica com a maior parte do bolo e figura, até o momento, como sua maior vítima do atacante francês em Mundiais, com cinco gols sofridos em duas Copas diferentes. 

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    Os 16 gols de Kylian Mbappé em Copas do Mundo distribuídos nas Copas:

    1. Argentina – 5 gols
      2 gols nas oitavas de final de 2018
      3 gols na final de 2022
    2. Dinamarca – 2 gols
      Fase de grupos de 2022
    3. Polônia – 2 gols
      Oitavas de final de 2022
    4. Senegal – 2 gols
      Fase de grupos de 2026
    5. Iraque – 2 gols
      Fase de grupos de 2026
    6. Peru – 1 gol
      Fase de grupos de 2018
    7. Croácia – 1 gol
      Final de 2018
    8. Austrália – 1 gol
      Fase de grupos de 2022

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