Argentina é a maior vítima de Mbappé na história das Copas do Mundo Francês chegou a 16 gols em Mundiais e está a dois do recorde de Messi

Os dois gols marcados por Kylian Mbappé na vitória por 3 a 0 sobre o Iraque o fizeram igualar o alemão Miroslav Klose como segundo maior artilheiro de Copa do Mundo, com 16 gols, e manter a constância goleadora para perseguir o recorde que agora é de Lionel Messi — com 18 gols marcados. Lembrando que são 16 gols em 16 jogos, uma média de 1 gol por jogo de Copa do Mundo.

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➡️Messi marca e se torna o maior artilheiro isolado da história da Copa do Mundo

Mbappé celebra o segundo gol da França na vitória sobre o Iraque (Foto: Jewel SAMAD / AFP)

Os 16 gols marcados pelo atacante francês na competição castigaram oito seleções diferentes na Copa do Mundo. A principal vítima de Mbappé na competição é ninguém menos que a atual campeã: Argentina. Veja todas as vítimas de Kylian Mbappé em Copa do Mundo:

Ranking das maiores vítimas de Mbappé em Copas

1 . Argentina – 5 gols 2 . Dinamarca – 2 gols 3 . Polônia – 2 gols 4 . Senegal – 2 gols 5 . Iraque – 2 gols 6 . Peru – 1 gol 7 . Croácia – 1 gol 8 . Austrália – 1 gol

Na campanha do título em 2018, o Kylian Mbappé marcou quatro vezes: uma contra o Peru, duas diante da Argentina nas oitavas de final e uma na vitória sobre a Croácia na decisão. Já em 2022, viveu sua Copa mais artilheira, com oito gols marcados contra Austrália, Dinamarca (duas vezes), Polônia (duas vezes) e Argentina, que voltou a ser vazada pelo atacante com três gols na final disputada no Catar — mas o título ainda ficou com os argentinos. Em 2026, Mbappé já soma quatro gols na fase de grupos, com dois marcados contra Senegal e outros dois diante do Iraque. Assim, na conta, a Argentina fica com a maior parte do bolo e figura, até o momento, como sua maior vítima do atacante francês em Mundiais, com cinco gols sofridos em duas Copas diferentes.

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Os 16 gols de Kylian Mbappé em Copas do Mundo distribuídos nas Copas:

Argentina – 5 gols

2 gols nas oitavas de final de 2018

3 gols na final de 2022

Dinamarca – 2 gols

Fase de grupos de 2022

Polônia – 2 gols

Oitavas de final de 2022

Senegal – 2 gols

Fase de grupos de 2026

Iraque – 2 gols

Fase de grupos de 2026

Peru – 1 gol

Fase de grupos de 2018

Croácia – 1 gol

Final de 2018

Austrália – 1 gol

Fase de grupos de 2022

➡️Mbappé supera Ronaldo e mira Messi na artilharia das Copas do Mundo

Mbappé segue à caça de Messi na artilharia histórica em Copa do Mundo. Faltam dois até o momento. O feito pode ser igualado ou superado na próxima sexta-feira (26), contra a Noruega, em Boston. O confronto da última rodada, além de poder consagrar Mbappé, também vale a liderança do grupo I, isso porque as duas seleções já estão classificadas para a fase de 16 avos de final.

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