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Veja a lista atualizada dos maiores artilheiros da Copa do Mundo

Lionel Messi ultrapassa Miroslav Klose

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
22/06/2026 15:09
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Lionel Messi comemora gol de braços abertos que marcou pela Argentina na Copa do Mundo 2026
Lionel Messi comemora o primeiro gol da Argentina na Copa (Foto: JUAN MABROMATA/AFP)

Foi no duelo contra a Áustria, pela 2ª rodada da fase de grupos da Copa do Mundo 2026, que Lionel Messi ultrapassou Miroslav Klose e se tornou o maior artilheiro da história da competição. Somados aos três gols contra a Argélia na primeira rodada do Grupo J, o astro argentino chegou aos 17 gols. Outro que ameaça o recorde do alemão é Kylian Mbappé, que marcou dois gols na estreia da França nesta edição do torneio, contra Senegal.

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    • Confira como ficou a lista atualizada dos maiores artilheiros da Copa do Mundo:

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    Ranking de maiores artilheiros da Copa do Mundo

      1.
    1. *Lionel Messi (Argentina): 17 gols em seis edições
      2. 2.
    2. Miroslav Klose (Alemanha): 16 gols em quatro edições
      3. 3.
    3. Ronaldo (Brasil): 15 gols em três edições
      4. 4.
    4. *Kylian Mbappé (França): 14 gols em três edições
      5. 5.
    5. Gerd Müller (Alemanha): 14 gols em duas edições
      6. 6.
    6. Just Fontaine (França): 13 gols em uma edição
      7. 7.
    7. Pelé (Brasil): 12 gols em quatro edições
      8. 8.
    8. Sándor Kocsis (Hungria): 11 gols em uma edição
      9. 9.
    9. Jürgen Klinsmann (Alemanha): 11 gols em três edições
      10. 10.
    10. Gary Lineker (Inglaterra): 10 gols em duas edições

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    Messi supera Klose

    Lionel Messi ultrapassou Miroslav Klose e se tornou o atual maior artilheiro da história da Copa do Mundo, nesta segunda-feira (22), no duelo entre Argentina e Áustria. No primeiro tempo, Facundo Medina cruzou uma boal perfeita, que encontrou Messi livre no meio da área, para estufar as redes adversárias.

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    Messi comemora gol de braços abertos com camisa azul e branca da Argentina, durante Argentina x Argélia na Copa do Mundo 2026
    Messi comemora gol em Argentina x Argélia (Foto: Roberto SCHMIDT/AFP)

    Mbappé começa Copa do Mundo 2026 de forma avassaladora

    Kylian Mbappé precisou de apenas noventa minutos na Copa do Mundo de 2026 para redesenhar os livros de história do futebol. Na vitória da França por 3 a 1 sobre Senegal, no MetLife Stadium, o camisa 10 balançou as redes duas vezes. O primeiro veio após belo passe de Olise; o segundo nos acréscimos, sepultando qualquer reação africana.

    Vestindo camisa azul da França, Mbappé comemora gol apontando para frente em duelo contra o Senegal na Copa do Mundo
    Mbappé marcou dois gols contra Senegal em sua estreia na Copa do Mundo 2026 (Foto: FRANCK FIFE/AFP)
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