Mbappé iguala Ronaldo e beira Messi em artilharia da Copa do Mundo Aos 27 anos craque francês marca seu 15° gol em Copas do Mundo

Kylian Mbappé segue escalando rapidamente a lista dos maiores artilheiros da história das Copas do Mundo. Nesta segunda-feira (22), o atacante da França marcou contra o Iraque e alcançou a marca de 15 gols em Mundiais, igualando o brasileiro Ronaldo Fenômeno no ranking histórico da competição.

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Aos 27 anos, Mbappé já ocupa posição de destaque entre os maiores goleadores da Copa do Mundo e se aproxima dos dois nomes que aparecem à sua frente na lista. O francês está agora a apenas um gol do alemão Miroslav Klose, segundo colocado com 16, e a três do argentino Lionel Messi, que assumiu a liderança isolada nesta mesma rodada.

Messi amplia vantagem no topo

Também nesta segunda-feira, Messi balançou as redes duas vezes na vitória da Argentina sobre a Áustria e chegou aos 18 gols em Copas do Mundo. O argentino ultrapassou os antigos líderes do ranking e abriu vantagem na ponta da tabela histórica.

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O desempenho do camisa 10 argentino adiciona ainda mais peso à corrida particular travada por Mbappé. Rivais na final da Copa de 2022, os dois seguem escrevendo capítulos importantes na história da principal competição do futebol mundial.

Ranking dos maiores artilheiros da história das Copas

1 . Lionel Messi (Argentina) – 18 gols 2 . Miroslav Klose (Alemanha) – 16 gols 3 . Kylian Mbappé (França) – 15 gols 4 . Ronaldo (Brasil) – 15 gols

Messi comemora segundo gol marcado pela Argentina sobre a Áustria na Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)

Mbappé tem tempo a favor

Diferentemente dos demais integrantes do topo da lista, Mbappé ainda vive o auge da carreira. Com apenas 27 anos e disputando sua terceira Copa do Mundo, o francês tem chances reais de alcançar e até superar os recordes históricos nos próximos jogos da França no torneio.

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Caso volte a marcar na fase de grupos, o atacante já poderá ultrapassar Ronaldo e igualar Klose. Com a competição ainda em andamento, a liderança de Messi também passou a ser um objetivo ao alcance do camisa 10 francês.

Mbappé comemora gol contra o Iraque na Copa do Mundo (Foto: Jewel SAMAD / AFP)

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