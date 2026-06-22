logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Mbappé iguala Ronaldo e beira Messi em artilharia da Copa do Mundo

Aos 27 anos craque francês marca seu 15° gol em Copas do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
22/06/2026 18:38
Favorite o Lance! no Google
Mbappé comemora gol contra o Iraque na Copa do Mundo (Foto: Jewel SAMAD / AFP)
Mbappé comemora gol contra o Iraque na Copa do Mundo (Foto: Jewel SAMAD / AFP)

Kylian Mbappé segue escalando rapidamente a lista dos maiores artilheiros da história das Copas do Mundo. Nesta segunda-feira (22), o atacante da França marcou contra o Iraque e alcançou a marca de 15 gols em Mundiais, igualando o brasileiro Ronaldo Fenômeno no ranking histórico da competição.

continua após a publicidade
  • Jogadores da França comemorando vitória na Copa do Mundo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

    O que a França precisa para se classificar ao mata-mata da Copa do Mundo?

    Copa do Mundo
    Há 3 horas
  • Kylian Mbappé comemora seu 13º gol em Copas, o que abriu o placar para a França contra Senegal (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

    Quantos gols Mbappé precisa para ultrapassar Messi em Copas do Mundo?

    Copa do Mundo
    Há 24 minutos
  • Dembélé com fones de ouvido chegando para jogo entra França x Iraque

    França x Iraque adiado? Entenda protocolo que pode atrasar jogos da Copa

    Copa do Mundo
    Há 48 minutos

    • ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Aos 27 anos, Mbappé já ocupa posição de destaque entre os maiores goleadores da Copa do Mundo e se aproxima dos dois nomes que aparecem à sua frente na lista. O francês está agora a apenas um gol do alemão Miroslav Klose, segundo colocado com 16, e a três do argentino Lionel Messi, que assumiu a liderança isolada nesta mesma rodada.

    Messi amplia vantagem no topo

    Também nesta segunda-feira, Messi balançou as redes duas vezes na vitória da Argentina sobre a Áustria e chegou aos 18 gols em Copas do Mundo. O argentino ultrapassou os antigos líderes do ranking e abriu vantagem na ponta da tabela histórica.

    continua após a publicidade

    O desempenho do camisa 10 argentino adiciona ainda mais peso à corrida particular travada por Mbappé. Rivais na final da Copa de 2022, os dois seguem escrevendo capítulos importantes na história da principal competição do futebol mundial.

    Ranking dos maiores artilheiros da história das Copas

      1.
    1. Lionel Messi (Argentina) – 18 gols
      2. 2.
    2. Miroslav Klose (Alemanha) – 16 gols
      3. 3.
    3. Kylian Mbappé (França) – 15 gols
      4. 4.
    4. Ronaldo (Brasil) – 15 gols
    Messi comemora segundo gol marcado pela Argentina sobre a Áustria na Copa do Mundo
    Messi comemora segundo gol marcado pela Argentina sobre a Áustria na Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)

    Mbappé tem tempo a favor

    Diferentemente dos demais integrantes do topo da lista, Mbappé ainda vive o auge da carreira. Com apenas 27 anos e disputando sua terceira Copa do Mundo, o francês tem chances reais de alcançar e até superar os recordes históricos nos próximos jogos da França no torneio.

    continua após a publicidade

    Caso volte a marcar na fase de grupos, o atacante já poderá ultrapassar Ronaldo e igualar Klose. Com a competição ainda em andamento, a liderança de Messi também passou a ser um objetivo ao alcance do camisa 10 francês.

    Mbappé comemora gol no jogo da França contra o Iraque pela Copa do Mundo
    Mbappé comemora gol contra o Iraque na Copa do Mundo (Foto: Jewel SAMAD / AFP)

    💸 Novibet — bônus de aposta extra até R$100
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Lionel Scaloni observa a partida entre Argentina e Áustria, pela Copa do Mundo (Foto: Aric Becker/AFP)
    Fora de CampoTitular da Argentina sente lesão e preocupa torcedores: 'Insubstituível'Há 3 minutos
    Cody Gakpo, do Liverpool e da Holanda, entra na mira do Tottenham (Foto: Paul Ellis/AFP)
    Copa do MundoTottenham mira contratação de destaque da Holanda na Copa do MundoHá 33 minutos
    Messi durante a estreia da Argentina na Copa do Mundo contra a Argélia
    Copa do MundoMessi chega a cinco gols na Copa do Mundo e mira recorde 'inalcançável'; entendaHá 37 minutos
    Jogadores da Argentina comemoram gol marcado por Lionel Messi contra a Áustria, na Copa do Mundo
    Copa do MundoArgentina x Áustria: veja os melhores momentos do jogo do grupo J da Copa do MundoHá 54 minutos
    Lionel Scaloni observa a partida entre Argentina e Áustria, pela Copa do Mundo
    Copa do MundoTécnico da Argentina admite sofrimento e exalta 'fator Messi' na Copa do MundoHá 58 minutos
    Copa do MundoJogador do Equador vê Alemanha sem pressão na Copa do MundoHá 1 hora

    Mais LANCE!

    Messi acenando após o jogo entre Argentina e Áustria na Copa do Mundo
    Imprensa argentina celebra atuação de Lionel Messi: 'Colossal' e 'Fabuloso'
    Casemiro em Brasil x Haiti
    Campeão em 94 critica Casemiro na Seleção Brasileira: 'Um dos piores'
    Dembélé com fones de ouvido chegando para jogo entra França x Iraque
    França x Iraque adiado? Entenda protocolo que pode atrasar jogos da Copa
    De volta aos treinos, Quinten Timber aumenta opções da Holanda (Foto: Juan Mabromata/ AFP)
    Após concussão, Quinten Timber retorna aos treinos da Holanda
    Messi marca o segundo gol da Argentina sobre a Áustria na Copa do Mundo (Foto: Aric Becker / AFP)
    Argentina, de Messi, pode enfrentar gigante na próxima fase; veja cenário
    Messi em ação na vitória da Argentina sobre a Áustria, na Copa do Mundo
    Messi admite pênalti mal batido, mas celebra 'semana tranquila' na Copa do Mundo
    Lionel Messi comemora o segundo gol da Argentina sobre a Áustria (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Quais recordes Messi ainda pode quebrar nesta edição da Copa do Mundo?
    Messi acena para torcedores após vitória da Argentina sobre a Áustria na Copa do Mundo
    Messi ultrapassa marca de Marta em Copas do Mundo; entenda
    Gabriel Martinelli em coletiva da Seleção Brasileira antes da partida contra a Escócia pela terceira rodada da Copa do Mundo
    Martinelli aceita mudar de lado para ser titular da Seleção: 'Se ele pedir'
    Klose atua como técnico do Nuremberg desde 2024
    Por onde anda Klose, artilheiro superado por Messi em Copas do Mundo?
    Speed, fã de Cristiano Ronaldo durante o jogo entre Argentina e Áustria na Copa do Mundo, jogo em que Messi marcou dois gols
    Fã de Cristiano Ronaldo deixa estádio em jogo histórico de Messi; veja
    Flaco López, do Palmeiras, em ação pela Argentina
    Flaco López vira assunto em Argentina x Áustria: 'Tem que ser'
    Doku posa com a camisa vermelha durante a execução do hino da Bélgica na Copa do Mundo
    Doku vê filho nascer, mas volta para reforçar a Bélgica na Copa do Mundo