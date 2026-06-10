Botafogo inova com Game Show na TV do clube unindo sócios e influenciadores Formato pioneiro em TVs de clubes acontece durante três dias, com provas e desafios de entretenimento

O Botafogo deu mais um passo na diversificação de sua grade de conteúdo na Botafogo TV. O canal no YouTube estreou nesta semana um inédito formato de Game Show ao vivo, transmitido diretamente do Estádio Nilton Santos. A atração, que acontecerá durante três dias consecutivos, coloca frente a frente sócios-torcedores e influenciadores do universo alvinegro em uma série de provas e desafios exclusivos.

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O projeto reforça o posicionamento da plataforma do clube não apenas como um canal de transmissões esportivas, mas como um hub completo de conteúdo capaz de reter a atenção do público além das quatro linhas. Com uma estrutura técnica robusta, uso de drone e 10 câmeras espalhadas pelo estádio, o programa da Botafogo TV utiliza a capacidade operacional para entregar dinamismo visual e interatividade em tempo real.

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— A iniciativa do Game Show reflete o amadurecimento do nosso ecossistema de mídia. A economia da atenção exige permanentemente a criação de novos formatos de engajamento e fomos buscar no entretenimento uma nova fórmula. É um conteúdo único, para além da bolha do futebol, que gera valor de marca e abre um leque especial de propriedades comerciais para o mercado — destacou Julio Gracco, Diretor de Comunicação e Branding da SAF Botafogo.

Botafogo promove Game Show ao vivo na tv do clube (Foto: Divulgação)

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O formato, desenhado para valorizar o canal e ativar o programa de sócios do clube, mistura a paixão dos torcedores com o alcance e carisma de influenciadores digitais do Botafogo, gerando um engajamento orgânico e multiplataforma. Divididos em equipes, os participantes enfrentam dinâmicas individuais, coletivas, desafios físicos e habilidade técnica no Estúdio da Botafogo TV, no quiosque da Botafogo Store (loja oficial do clube) e no campo principal do Nilton Santos.

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— O nosso foco sempre foi ter autonomia para arriscar e inovar. Conseguir colocar no ar um formato complexo como um Game Show de três dias, ao vivo, com alto nível de produção, prova a eficiência da nossa equipe técnica e o acerto da nossa estratégia. É o torcedor participando ativamente do conteúdo da TV dele — completou Fernando Morani, Coordenador da Botafogo TV.

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