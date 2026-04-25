Fora de Campo

Veja gol em Botafogo x Internacional: Danilo abre o placar e Carbonero empata

Equipes se enfrentam pela 13ª rodada do Brasileirão

Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/04/2026
19:52
Danilo em ação durante Botafogo x Internacional (Foto: Vitor Silva/Botafogo)
O Botafogo saiu na frente do placar na partida contra o Internacional, deste sábado (25), no Mané Garrincha, pela 13ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, o meia Danilo foi o responsável por abrir o placar para o Glorioso com um golaço. Minutos depois, Carbonero empatou para o Colorado.

O lance aconteceu durante o segundo tempo. O cronômetro marcava oito minutos, quando o meia ajeitou na entrada da área e acertou uma finalização que parou na gaveta do goleiro Anthoni. O arqueiro do Colorado não teve chances de defesa no arremate.

Veja o gol abaixo:

A vantagem do Glorioso não durou muito. Aos 13 minutos, o Internacional conseguiu encaixar um contra-ataque rápido e Carbonero conseguiu marcar. O lance foi marcado por uma falha do goleiro Neto, que chegou a tocar na bola ao tentar defender a finalização do colombiano.

