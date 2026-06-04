Textor entra com ação nos EUA contra Eagle alegando ser dono de 90% do Botafogo

John Textor trava nova batalha societária no Botafogo e desta vez entrou com ação na Justiça dos Estados Unidos, nesta quinta-feira (4), contra a Eagle Bidco solicitando que o Tribunal o declare dono como pessoa física de 90% das ações da SAF.

continua após a publicidade

+ Textor detona postura de Danilo no Botafogo e admite: 'Ele vai acabar no Palmeiras'

+ SAF Botafogo: veja propostas na mesa para recompra das ações

Na ação movida, John Textor afirma que, no acordo pela compra da SAF, em 2022, a venda não foi concluída. A defesa do estadunidense argumenta que, no caso, Textor deveria receber cerca de R$ 150 milhões pela transferência das ações para a Eagle Bidco, braço da Eagle Football Holdings, que controlava as ações de Botafogo, Lyon e RWDM Brussels. O objetivo é que a Justiça local declare o acordo como nulo.

continua após a publicidade

Na época da transação, John Textor era controlador do grupo. O montante deveria ser pago por outros acionistas da Eagle Football para as ações serem transferidas. Em janeiro deste ano, após problemas nos bastidores por finanças e controle de ações, ele foi retirado do conselho de administração da empresa.

O empresário estadunidense, no processo, indicou que a SAF já se posicionou a favor de uma revenda das ações e que isso pode causar litígios no futuro, por sua postura de ir "até o final" na briga societária. A Eagle, sob administração da Cork Gully, recebeu ofertas nas últimas semanas e tem a GDA Luma como grande favorita para compra da participação majoritária da SAF Botafogo.

continua após a publicidade

John Textor trava nova batalha societária no Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Botafogo se movimenta

Também nesta semana, a SAF Botafogo realizou Assembleia Geral de forma online nesta quarta-feira (3) para afirmar a entrada no modelo de recuperação judicial e deu fim ao imbróglio com Eagle/Ares, muito motivado à época pelos conflitos de Textor.

Com o acordo na AGE para a recuperação judicial, perdeu validade a ação movida pela Eagle para barrar o movimento, o que foi visto internamente como um erro da defesa. Isso põe fim às batalhas e segue o passo para o "cessar-fogo" que Eagle/Ares e Botafogo têm firmado nas últimas semanas.

🤑 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.