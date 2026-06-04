Botafogo é advertido por Agência de Fair Play e pode ser multado em R$ 100 mil

O Botafogo foi advertido pela Anresf (Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol) por falta de apresentação e documentos, que havia sido requisitado pelo órgão em abril. A pena pode ser de multa de R$ 100 mil, com multa diária de R$ 20 mil em caso do descumprimento.

continua após a publicidade

+ SAF Botafogo: veja propostas na mesa para recompra das ações

+ Botafogo assina acordo com a Eagle para recuperação judicial

O prazo inicial era o dia 13 de abril. A SAF entregou depois disso, mas a agência considerou a amostra incompleta. As informações são do "ge" e foram confirmadas pelo Lance!.

A Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol vai em cima das movimentações financeiras feitas pro John Textor, dentre elas a obtenção de empréstimos para pagamentos de dívidas em contratação de atletas. No início do ano, o Botafogo precisou derrubar o transfer ban aplicado pela Fifa devido à dívida com o Atlanta United pela assinatura com Thiago Almada.

continua após a publicidade

O Botafogo foi notificado no mês de maio por ter sido o único clube da elite a não ter enviado as informações sobre dívidas de 2026. Antes da decisão final, a Anresf irá ouvir a SAF a respeito das movimentações e documentos.

O que é a Agência de Fair Play

A Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol foi criada pela CBF no fim de 2025 e começou a operar no início de 2026. O órgão independente é responsável por monitorar, fiscalizar, julgar e aplicar sanções do Sistema de Sustentabilidade Financeira (SSF).

continua após a publicidade

Integram o órgão Caio Cordeiro de Resende, Cesar Grafietti, Marcelo Doval Mendes, Pedro Henrique Martins de Araújo Filho, Vantuil Gonçalves Junior, Igor Mauler Santiago e José Fausto Moreira Filho.

+ Botafogo lança camisa em homenagem à Seleção Brasileira às vésperas da Copa

🤑 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.