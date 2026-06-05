Campanha do Botafogo contra o câncer de pele conquista prêmio nos EUA

O Botafogo recebeu um prêmio de destaque internacional com a campanha "O Patrocínio que Ninguém Viu", para a conscientização do melanoma, câncer de pele que se origina nas células que produzem melanina. Em parceria com a agência Ent do End, o clube conquistou o Hashtag Sports Awards, principal premiação de marketing esportivo dos Estados Unidos, na categoria "Melhor Ação de Engajamento com Propósito".

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A ação superou concorrentes de peso como NBA, Indiana Pacers (franquia da NBA), Los Angeles Chargers (franquia da NFL), Houston Texans (franquia da NFL) e LAFC (franquia da MLS), e levou a premiação na categoria.

Botafogo levou prêmio de marketing esportivo nos EUA (Foto: Divulgação)

A ação, que transformou o uniforme alvinegro em um poderoso alerta sobre o câncer de pele, partiu de um "estalo" simples e impactante: sinais na pele podem indicar riscos à saúde, mas muitas vezes passam despercebidos. Para traduzir essa mensagem de forma visual e direta, o Botafogo entrou em campo com uma mancha adicionada ao uniforme, simulando um sinal suspeito.

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O projeto reforça o posicionamento do Botafogo como um clube que usa sua visibilidade para gerar impacto real na sociedade. Por trás da execução, a parceria com a agência, resultou em atuação de forma integrada para potencializar o alcance e a relevância da campanha em escala global. A campanha, que também foi indicada na categoria "Parceria Mais Criativa".

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— O Hashtag Sports Awards está entre os principais reconhecimentos globais para quem trabalha com marketing esportivo. Vencer com um projeto que une criatividade e impacto social, concorrendo com algumas das maiores propriedades esportivas do mundo, reforça a consistência do nosso trabalho e a nossa ambição de colocar ideias brasileiras no centro das grandes conversas globais — disse Reginaldo Diniz, CEO da End to End.