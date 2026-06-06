'Litígio sério': Textor se manifesta sobre venda da SAF do Botafogo à GDA Luma

A assinatura do acordo vinculante entre o Botafogo e a GDA Luma para uma futura venda da SAF provocou uma reação imediata de John Textor. Ex-controlador do futebol alvinegro, o empresário norte-americano afirmou que segue contestando judicialmente a propriedade das ações da sociedade anônima e indicou que a disputa ainda está longe de um desfecho.

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A manifestação foi divulgada pelo "Canal do TF" após contato da assessoria de imprensa de Textor. Segundo o empresário, existem processos em andamento nos Estados Unidos e no Reino Unido relacionados à titularidade das ações da SAF do Botafogo.

– Existem ações judiciais relevantes no Reino Unido e nos Estados Unidos que contestam a propriedade das ações. Trata-se de um litígio sério, e administradores de falência como a Cork Gully não poderão simplesmente ignorá-lo – afirmou.

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John Textor foi afastado da SAF Botafogo (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

Na última semana, Textor ingressou com medidas judiciais alegando que continua sendo o proprietário das ações da SAF. O empresário sustenta que a transferência para a Eagle Bidco não foi concluída por conta de pendências financeiras e jurídicas. Segundo sua versão, a empresa não teria efetuado os pagamentos previstos, o que impediria a efetivação da operação.

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Entenda o acordo entre Botafogo e GDA Luma

A manifestação acontece um dia após o Botafogo anunciar a assinatura de um contrato vinculante com a GDA Luma, grupo liderado pelo empresário mexicano Gabriel de Alba. O documento representa um compromisso para a futura aquisição da SAF, mas a conclusão da operação ainda depende de etapas pendentes.

O acordo prevê um entendimento entre o clube e a Eagle Bidco, companhia ligada à Eagle Football, grupo que adquiriu o controle do Botafogo em 2022. A partir dessa negociação, as ações da SAF deverão ser transferidas para a GDA Luma.

O relacionamento entre a empresa de Gabriel de Alba e o Botafogo já existia antes do anúncio. Em fevereiro deste ano, a GDA concedeu um empréstimo ao clube. Segundo o Botafogo, as ações da SAF haviam sido dadas como garantia na operação firmada durante a gestão de Textor.

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Pelos termos divulgados pelo clube, o Botafogo receberá US$ 80 milhões líquidos na transação, já descontados os US$ 25 milhões referentes ao empréstimo realizado anteriormente pela GDA.

Próximos passos da negociação

Apesar da assinatura do acordo vinculante, ainda existem questões que precisam ser resolvidas para a conclusão da venda. Uma delas envolve tratativas entre Botafogo e Lyon, clube francês que integra o portfólio da Eagle Football.

A SAF alvinegra afirma ter valores a receber relacionados ao sistema financeiro compartilhado utilizado pelo grupo durante a gestão de Textor. As conversas ocorrem entre representantes dos dois clubes em busca de um entendimento.

Paralelamente, a GDA Luma e o Botafogo trabalham para encerrar disputas judiciais ligadas ao processo de recuperação financeira da SAF. O grupo liderado por Gabriel de Alba assumirá o controle da operação caso todas as etapas previstas no acordo sejam concluídas.

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