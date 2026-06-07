Data Fifa: veja como foi o desempenho dos jogadores convocados pelo Botafogo

O Botafogo teve três atletas envolvidos nos compromissos internacionais deste sábado (6), na reta final de preparação das seleções para a Copa do Mundo. Danilo, pelo Brasil, e Ferraresi, pela Venezuela, entraram em campo em amistosos disputados nos Estados Unidos. Já Kadir ficou no banco de reservas no empate do Panamá com a Bósnia e Herzegovina.

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Dos três jogadores ligados ao clube alvinegro, apenas Danilo estará na Copa do Mundo. O volante participou do amistoso da Seleção Brasileira contra o Egito, enquanto Ferraresi e Kadir defenderam seleções que não disputarão o torneio ou aparecem apenas como apoio na preparação para a competição.

Danilo entra no segundo tempo pelo Brasil

Convocado por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, Danilo atuou durante toda a etapa final da vitória brasileira por 2 a 1 sobre o Egito, em Cleveland. O treinador promoveu diversas mudanças no intervalo e reformulou praticamente toda a equipe para os 45 minutos finais.

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O volante teve participação discreta em um jogo de poucas exigências para a Seleção. O amistoso marcou o encerramento da preparação brasileira antes da estreia no Mundial, marcada para o próximo sábado (13), contra o Marrocos.

Fabinho e Danilo comemorando a vitória da Seleção Brasileira (Foto: Kirk Irwin/AFP)

A convocação também ampliou uma marca histórica do Botafogo. Danilo tornou-se o 48º jogador do clube chamado para uma edição de Copa do Mundo pela Seleção Brasileira, mantendo o Alvinegro como a equipe que mais cedeu atletas à Canarinho em Mundiais.

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Ferraresi joga quase toda a partida; Kadir fica no banco

Pela Venezuela, Ferraresi começou entre os titulares e permaneceu em campo por 88 minutos na derrota por 2 a 1 para a Turquia, em Fort Lauderdale. O defensor foi o único atleta que atua no futebol brasileiro convocado pelo técnico Oswaldo Vizcarrondo nesta Data Fifa.

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Sem vaga na Copa do Mundo, a seleção venezuelana ainda fará mais um amistoso antes do encerramento da atividade internacional, diante do Iraque. No Botafogo, Ferraresi vem sendo titular da equipe e está emprestado pelo São Paulo até o fim da temporada.

Já Kadir não foi utilizado no empate por 1 a 1 entre Panamá e Bósnia e Herzegovina, em St. Louis. O lateral havia participado dos dois amistosos anteriores da seleção panamenha e chegou a marcar um gol na vitória sobre a República Dominicana, no último compromisso antes da convocação final para a Copa.

Mesmo fora da lista definitiva, o jogador segue integrado à preparação do Panamá como suplente. Ele continuará treinando com o grupo e poderá ser chamado caso algum atleta da delegação sofra lesão antes do início da competição.

O Panamá integra o Grupo L da Copa do Mundo, ao lado de Croácia, Inglaterra e Gana. A estreia será justamente contra os ganeses, em Toronto, no dia 17 de junho.

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