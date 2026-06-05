Copa do Mundo: veja quanto o Botafogo receberá por dia com Danilo na Seleção

A Fifa, através do seu Programa de Benefícios aos Clubes, confirmou nesta sexta-feira (5) o valor que será repassado às equipes por cada dia que um atleta estiver com a seleção nacional ao longo da competição. No caso do Botafogo, a SAF receberá, pelo menos, 5 mil dólares (cerca de R$ 25 mil) de diária com a convocação de Danilo para a Seleção Brasileira.

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O valor final, contudo, só será conhecido ao final do torneio, já que ele irá considerar o tempo em que o atleta esteve com o elenco e a quantidade de minutos que atuou nas partidas. Danilo é uma das fortes opções de Carlo Ancelotti para o meio-campo da Seleção, e mostrou serviço quando foi acionado.

Além disso, os clubes irão receber 2,36 mil dólares (R$ 12 mil) por cada partida das Eliminatórias em que teve um jogador convocado.

Neste ciclo, entre 2023 e 2025, o Botafogo cedeu nomes como Luiz Henrique, Igor Jesus, Alex Telles, Adryelson e Lucas Perri para a Seleção Brasileira, Thiago Almada para a Argentina, Bastos para Angola e Savarino para a Venezuela. Da lista, apenas Telles e Bastos seguem no clube.

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Danilo com a nova camisa do Botafogo em homenagem à Seleção. (Imagem: Divulgação/Botafogo)

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Danilo representa o Botafogo

Danilo foi o 48º jogador do Botafogo convocado para uma edição de Copa do Mundo para vestir a camisa da Seleção Brasileiro, isolando o Alvinegro no topo da lista de clubes que mais cederam atletas para a Canarinho em Mundiais.

O meio-campista, que vive a melhor fase da carreira, desperta interesse de clubes europeus e do Brasil, e deve ser negociado na janela do segundo semestre — de 20 de julho a 11 de setembro — em meio à crise financeira da SAF.

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