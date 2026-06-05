Marçal revela briga feia com jogador do Botafogo: 'Olho roxo'

Um dos capitães do Botafogo, Fernando Marçal revelou que brigou com um ex-companheiro de clube no Supermundial, em julho de 2025. Em entrevista ao 'UOL', o lateral alvinegro explicou que ficou fora do duelo contra o Atlético de Madrid, na fase de grupos da competição, por ter 'saído na porrada' com o atacante Rwan Cruz.

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— Eu não fiquei no banco contra o Atlético de Madrid. Não foi por opção do treinador. Rwan Cruz e eu saímos na porrada. Eu estava com o olho roxo, e ele com a testa machucada. Ninguém soube disso. Foi para valer mesmo, de gente grande. E fica dentro do vestiário — revelou Marçal, do Botafogo.

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Atualmente, o lateral de 37 anos segue como um dos pilares do elenco do Alvinegro, mesmo que reserva do incontestável Alex Telles. Rwan Cruz, contratado em 2025 junto ao Ludogorets por R$ 48 milhões, foi emprestado ao próprio clube búlgaro após passagem apagada.

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Marçal é um dos líderes do elenco do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Briga aconteceu em momento decisivo

O Mundial de Clubes foi um carrossel de emoções para o Botafogo. Na estreia, contra o mandante Seattle Sounders, o Glorioso venceu o time americano por 2 a 1, com gols de Jair Cunha e Igor Jesus.

Na segunda rodada, o Botafogo fez o que para muitos era impossível: vitória por 1 a 0 sobre o PSG, atual e então campeão da UEFA Champions League. O gol da vitória, mais uma vez, foi marcado pelo camisa 99, hoje centroavante do Nottingham Forest.

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De acordo com o depoimento de Fernando Marçal, entre o duelo contra o PSG e o confronto contra o Atlético de Madrid, veio a briga com Rwan Cruz, que tirou os atletas da partida contra o Atlético de Madrid.

O Glorioso perdeu o duelo contra o clube espanhol por 1 a 0, com gol de Antoine Griezmann, mas avançou para as oitavas de final do Mundial. No mata-mata, o Alvinegro caiu para o Palmeiras com nova derrota por 1 a 0. O gol da eliminação foi marcado por Paulinho.

Marçal pelo Botafogo

Líder do elenco e referência para a torcida, Marçal foi um dos primeiros contratados da SAF do Botafogo. Assim como Eduardo, Tiquinho Soares e Adryelson, o lateral chegou no meio de 2022 e rapidamente se consolidou entre os titulares do Glorioso.

Com o tempo, ganhou o respeito e a admiração do torcedor pela garra e entrega dentro de campo. Em 2024, foi campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, consolidando-se como ídolo do clube.

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