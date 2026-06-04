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Cria do Botafogo marca em amistoso, e estrangeiros se irritam: 'Dá tempo'

Atacante entrou no segundo tempo de Panamá x República Dominicana

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/06/2026
17:05
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Kadir, do Botafogo, brilhou com a camisa da seleção do Panamá (Foto: Aizar Raldes/AFP)
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Kadir Barría, do Botafogo, entrou no amistoso entre Panamá e República Dominicana, na noite desta quarta-feira (3), e seu desempenho chamou muita atenção de estrangeiros nas redes sociais. O atleta não foi convocado para a Copa do Mundo.

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No último domingo (31), o Panamá foi goleado pelo Brasil por 6 a 2, no Maracanã, na despedida da Seleção para o Mundial. Jogando em casa, Kadir, do Botafogo, entrou no segundo tempo e fez um gol na vitória por 4 a 2 sobre a República Dominicana.

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Nas redes sociais, torcedores panamenhos se irritaram com o bom desempenho do jogador do Botafogo, já que queriam o jovem na Copa do Mundo. Veja os comentários abaixo, com tradução:

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Kadir, do Botafogo, brilhou com a camisa da seleção do Panamá (Foto: Aizar Raldes/AFP)
Kadir, do Botafogo, brilhou com a camisa da seleção do Panamá (Foto: Aizar Raldes/AFP)

Comentários sobre o jovem do Botafogo

Tradução sobre o jovem do Botafogo: Não jogou nem 20 minutos, outros jogadores com os 90 e mais e não fizeram nada, e o Kadir em menos de 20 fez o gol dele, além disso é um jogo em conjunto, não de um só jogador, os demais são muito mosquitinhos.

Tradução sobre o atacante: O lance do Kadir pega tão forte na torcida porque é um reflexo da própria sociedade panamenha. Jovens que não recebem a oportunidade porque os mais veteranos não sabem quando se aposentar, apesar de já não RIDEN Acontece no futebol, acontece no seu trabalho, acontece na TNT.

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Tradução sobre o panamenho do Botafogo: É incompreensível que o DT deixe fora Kadir e Griffith, que são os melhores em sua posição. Está a tempo de retificar. @T9Christiansen, simplesmente se justifica ante a FIFA duas saídas por "lesões" e os inclui, pronto. @fepafut Não tem sentido que os deixem fora!

Tradução: A não convocação de Kadir para mim é um gesto egoísta de TC. Claramente o seu ciclo com o Panamá termina com o mundial e ele está premiando os jogadores que o acompanharam durante "seu" processo. Não está priorizando o futuro da seleção que será já problema de outro treinador.

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