Cria do Botafogo marca em amistoso, e estrangeiros se irritam: 'Dá tempo'

Kadir Barría, do Botafogo, entrou no amistoso entre Panamá e República Dominicana, na noite desta quarta-feira (3), e seu desempenho chamou muita atenção de estrangeiros nas redes sociais. O atleta não foi convocado para a Copa do Mundo.

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No último domingo (31), o Panamá foi goleado pelo Brasil por 6 a 2, no Maracanã, na despedida da Seleção para o Mundial. Jogando em casa, Kadir, do Botafogo, entrou no segundo tempo e fez um gol na vitória por 4 a 2 sobre a República Dominicana.

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Nas redes sociais, torcedores panamenhos se irritaram com o bom desempenho do jogador do Botafogo, já que queriam o jovem na Copa do Mundo. Veja os comentários abaixo, com tradução:

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Kadir, do Botafogo, brilhou com a camisa da seleção do Panamá (Foto: Aizar Raldes/AFP)

Comentários sobre o jovem do Botafogo

No jugó ni 20 minutos, otros jugadores con los 90 y más y no hicieron ni caca, y kadir en menos d 20 hizo su gol, además es un juego en conjunto no de un solo jugador, los demás son muy mosquinos https://t.co/1mWI9gTXWv — Vivo Feliz (@25decampo) June 4, 2026

Tradução sobre o jovem do Botafogo: Não jogou nem 20 minutos, outros jogadores com os 90 e mais e não fizeram nada, e o Kadir em menos de 20 fez o gol dele, além disso é um jogo em conjunto, não de um só jogador, os demais são muito mosquitinhos.

Lo de Kadir pega tan fuerte en la afición porque es un reflejo de la propia sociedad Panameña.



Jóvenes que no se les da la oportunidad porque los más veteranos no sabe cuándo retirarse a pesar que ya no RIDEN



Pasa en el fútbol, pasa en tu trabajo, pasa en TNT. — GLEP 🟩 (@Tacobell_Loverx) June 4, 2026

Tradução sobre o atacante: O lance do Kadir pega tão forte na torcida porque é um reflexo da própria sociedade panamenha. Jovens que não recebem a oportunidade porque os mais veteranos não sabem quando se aposentar, apesar de já não RIDEN Acontece no futebol, acontece no seu trabalho, acontece na TNT.

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Es incomprensible que el DT deje fuera a Kadir y Griffith, que son los mejores en su posición.



Está a tiempo de rectificar @T9Christiansen, simplente se justifica ante FIFA dos salidas por "lesiones" y los incluye, listo.@fepafut No tiene sentido que los dejen fuera! — Antonio (@AntonioConfirma) June 4, 2026

Tradução sobre o panamenho do Botafogo: É incompreensível que o DT deixe fora Kadir e Griffith, que são os melhores em sua posição. Está a tempo de retificar. @T9Christiansen, simplesmente se justifica ante a FIFA duas saídas por "lesões" e os inclui, pronto. @fepafut Não tem sentido que os deixem fora!

La no convocatoria de Kadir para mí es un gesto egoísta de TC. Claramente su ciclo con Panamá se termina con el mundial y está premiando a los jugadores que lo acompañaron durante "su" proceso. No está priorizando el futuro de la selección que será ya problema de otro entrenador — José Carlos Blanco 🩵🍊 (@JosCarlosBlanc9) June 4, 2026

Tradução: A não convocação de Kadir para mim é um gesto egoísta de TC. Claramente o seu ciclo com o Panamá termina com o mundial e ele está premiando os jogadores que o acompanharam durante "seu" processo. Não está priorizando o futuro da seleção que será já problema de outro treinador.

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