Botafogo esbarra em oscilação e tem missão clara no Brasileirão após a Copa

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O Botafogo fechou a primeira parte do calendário do futebol brasileiro deixando a desejar, ainda que com pontos de avanço sob o comando de Franclim Carvalho. Com um jogo a menos na tabela, o Glorioso foi para a pausa da Copa do Mundo na 12ª colocação, com 22 pontos somados e tropeços que frustraram tendo em vista o contexto do clube.

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A campanha é dividida em três recortes importantes, que ilustram o resultado dos 17 jogos disputados até então: começo turbulento, transição esperançosa e tentativa de afirmação.

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As fichas foram apostadas no início do ano no trabalho do argentino Martín Anselmi, ex-Porto. Depois de uma estreia arrebatadora, com goleada pro 4 a 0 sobre o Cruzeiro ainda comandado por Tite, o Botafogo derrapou. Foram derrotas consecutivas na competição para Grêmio (5 a 3), Fluminense (1 a 0), Flamengo (3 a 0) e Palmeiras (2 a 1), eliminação na segunda fase preliminar da Libertadores e, quando venceu o Bragantino fora de casa pelo Brasileirão, quebrando a sequência ruim, a diretoria optou por interromper o trabalho de Anselmi.

Botafogo soma 22 pontos no Brasileirão (Foto: Junior Damasceno/MyPhoto Press/Folhapress)

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Transição com prata da casa do Botafogo

Enquanto a diretoria procurava um técnico no mercado, a missão de conduzir a equipe ficou nas mãos de Rodrigo Bellão, do sub-20. Com o jovem treinador, o Glorioso perdeu para o Athletico-PR por 4 a 1, mas respondeu rapidamente vencendo Mirassol e Vasco com um novo estilo de jogo, ofensivo e compacto, que atraiu elogios da torcida.

Bellão, então, passou o bastão para Franclim Carvalho. Com novas ideias de jogo e um trabalho "do zero", o português decolou na Sul-Americana, mas ainda não conseguiu engrenar no Brasileirão e deixou pontos muito importantes pelo caminho.

Dos 22 pontos somados, o torcedor do Botafogo olha para jogos contra Coritiba e Internacional, ambos empatados por 2 a 2, quando teve vantagem e cedeu nos minutos finais, e na virada por 2 a 1 sofrida para o Remo. Nos três jogos, o Alvinegro foi mandante — contra o Colorado, a partida foi disputada em Brasília, no Mané Garrincha. Nesta conta, foram sete pontos deixados pelo caminho e uma situação mais confortável na classificação.

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No último recorte do Botafogo antes da pausa, a equipe caiu na Copa do Brasil para a Chapecoense e confirmou a liderança geral na Sul-Americana. No Campeonato Brasileiro, venceu com autoridade o Corinthians e fez gol de empate nos últimos instantes fora de casa contra Atlético-MG e São Paulo. O último compromisso, pela 18ª rodada, foi contra o Bahia na Arena Fonte Nova, com outro roteiro rum. O time abriu o placar, teve um jogador expulso, cedeu empate com gol contra "bizarro" e levou a virada nos acréscimos.

O desafio para a volta do calendário é claro: fazer do Botafogo um time regular no Brasileirão. Os momentos de instabilidade, tanto fora quando dentro de campo, colocaram o Glorioso em situação perigosa e, ainda que em 12º, olhando mais para a zona de rebaixamento do que para a briga na parte alta da tabela.