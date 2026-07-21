Botafogo divulga novo uniforme II da coleção 2026/2027 Nova camisa na cor preta será utilizada no jogo contra o Vitória, nesta quinta-feira (23)

O Botafogo divulgou nesta terça-feira (21) o novo uniforme II da coleção 2026/2027 produzido pela empresa Mizuno, nova fornecedora de materiais esportivos da SAF. A equipe fará a estreia da nova camisa nesta quinta-feira, no Nilton Santos, contra o Vitória, em jogo atrasado da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Veja fotos abaixo:

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A nova peça é inspirada nos primeiros uniformes do Club de Regatas Botafogo, de 1894. Ele é todo na cor preta, com detalhes de símbolos da fundação do clube.

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Ela ainda possui textura em relevo com listras verticais e pequenos padrões remetendo aos tecidos das camisas da época. O uniforme, de tecido inédito desenvolvido em parceria do Departamento de Branding da SAFA com a Mizuno, também traz o escudo tradicional na parte frontal e um selo comemorativo na região da nuca.

Já a camisa de goleiros número II da coleção "Eu Sou do Preto e Branco" é em tons de azul. As peças estão disponíveis para venda nas lojas e plataformas do Glorioso.

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— O futebol ocupa um lugar único na cultura do país, onde ultrapassa as quatro linhas e se conecta com a moda, o entretenimento e o lifestyle. É nesse cenário que a Mizuno vem construindo sua presença no futebol brasileiro, onde visa valorizar a história dos clubes por meio de produtos que unem tradição japonesa, inovação e autenticidade. A camisa Away do Botafogo traduz esse propósito ao homenagear as origens do clube e sua trajetória centenária. Nosso objetivo é fortalecer cada vez mais a presença da marca no futebol, criando conexões com atletas, torcedores e todos aqueles que enxergam o esporte como parte do seu estilo de vida — disse Rafael Santos, diretor de marketing da Mizuno.

Uniforme II do Botafogo é na cor preta (Foto: Divulgação)

Arthur Cabral, atacante do Botafogo (Foto: Divulgação)

Nova camisa de goleiros do Botafogo no uniforme II (Foto: Divulgação)

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