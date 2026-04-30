Botafogo mostra valor do elenco, que evolui blindado de crise da SAF

Se fora de campo o momento é de incerteza e preocupação com a crise da SAF, o elenco do Botafogo tem mostrado seu valor, a evolução sob o comando de Franclim Carvalho e vai empilhando bons resultados antes da parada no calendário. O campo e bola se equilibrou após um começo ruim em 2026 e aponta para crescente com nove jogos sem perder.

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O foco sempre foi blindar o elenco em meio à disputa societária da SAF, com Ares/Eagle contra John Textor. O imbróglio, que gerou dificuldade financeira, resultou em atrasos de direitos de imagem e FGTS dos jogadores. Nenhum jogador pôde pedir rescisão na Justiça por causa do pedido de recuperação judicial. O trabalho dos responsáveis pelo futebol, Léo Coelho e Alessandro Brito, são pontos de destaque.

Depois de um trabalho ruim sob o comando de Martín Anselmi, o Botafogo engrenou. Precisou da dura derrota para o Athletico-PR, por 4 a 0, no dia 29 de março, para as coisas fluírem e tudo voltar aos trilhos.

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Botafogo vive grande fase (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

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Botafogo invicto

O Botafogo contou com um bom trabalho feito por Rodrigo Belão, nomeado interino e técnico do sub-20 do Alvinegro. Depois do revés para os paranaenses, ele comandou as vitórias sobre Mirassol e Vasco, até a chegada de Franclim Carvalho.

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Franclim chegou com cenário conturbado, com time ainda desconfiado e dia a dia agitado com a crise na SAF. Neste período, John Textor tentou aprovar aporte de 25 milhões de dólares, convocou Assembleia Geral para isso, pediu recuperação judicial como última cartada na asfixia financeira, foi retirado do comando da SAF e, agora, celebra vitória na Justiça do Rio com a Eagle Bidco sem poder de decisão. Um ponto de luz no Botafogo.

Já são nove jogos sem perder, sendo seis vitórias e três empates. Neste recorte, Franclim Carvalho comandou a equipe em sete oportunidades e vai mostrando sua ideia de jogo.

O Botafogo mira crescer no Brasileirão para ocupar as primeiras posições. A equipe volta a campo neste sábado (2/5), no Estádio Nilton Santos, às 16h (de Brasília), contra o Remo.

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