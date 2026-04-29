Técnico critica gramado do Nilton Santos, casa do Botafogo: 'Campo duro'

Técnico do Independiente Petrolero (BOL), o brasileiro Thiago Leitão criticou o gramado do Estádio Nilton Santos após a vitória do Botafogo por 3 a 0, na noite da última terça-feira (28), pela terceira rodada da Copa Sul-Americana.

continua após a publicidade

+ Entenda o cenário da SAF do Botafogo após suspensão de poderes da Eagle Bidco

+ Justiça tira poderes da Eagle e mantém Durcesio no comando do Botafogo

O técnico da equipe boliviana não poupou as palavras e comparou o campo, certificado pela Fifa como de excelência, com carpete onde brinca com seus filhos.

— Acho que o Botafogo tem uma grande vantagem jogando nesse campo. É novo para nós jogar num campo sintético, nessas condições. Pensei que esse sintético seria de melhor qualidade, mas acostumo jogar com meus filhos num carpete igual a esse campo — afirmou o treinador do Petrolero, em entrevista coletiva.

continua após a publicidade

⚫ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

— É um campo duro, rápido, a bola pinga muito. É uma dificuldade tremenda jogar num campo assim. Acho que o tamanho desse torneio, o tamanho da Conmebol, que exige muitos cuidados dos clubes, um campo adequado seria o ideal. Sofremos muito, não é o piso ideal para praticar um jogo de alta intensidade. É a casa do Botafogo, temos que respeitar — completou o treinador.[

Thiago Leitão, técnico do Ind. Petrolero, criticou gramado do Botafogo (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

Com o resultado, o Glorioso foi a sete pontos no Grupo E e ficou com a liderança. O próximo compromisso será no sábado (2/5), contra o Remo, novamente em casa, pela 14ª rodada do Brasileirão.

continua após a publicidade

🎰 Aposte nos próximos jogos do Botafogo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.