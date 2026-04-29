O Botafogo anunciou nesta quarta-feira (29) o executivo Carlos Martins como novo diretor financeiro (CFO) da SAF. Ele chega para ocupar o cargo deixado por Anderson Santos, que era um dos homens de confiança de John Textor.

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Profissional com mais de 30 anos de experiência dentro e fora do país, Carlos Martins teve cargos de liderança nos Bancos HSBC e Bradesco, "na organização de operações, no fortalecimento da governança e na recuperação da performance financeira, sempre com foco em resultados sustentáveis", como escreveu a SAF.

O novo diretor financeiro do Glorioso destacou a importância da modernização dos processos na área financeira da SAF e demonstrou entusiasmo com o novo desafio, agora no futebol.

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– Estou muito feliz pela confiança dos dirigentes que me convidaram, sei que posso contribuir para um Botafogo cada vez mais forte. Estou ciente da responsabilidade e dos desafios, encontrei um time extremamente motivado e engajado para alcançar nossos objetivos. Agora é trabalhar para honrar esta confiança que me foi depositada – disse o novo diretor financeiro do Botafogo.

Anderson Santos deixou a SAF em abril (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

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Seu antecessor, Anderson Santos, anunciou o desligamento da função no último dia 20 de abril. Ele atuava como CFO da SAF desde em 2023 e foi líder da reestruturação financeira do Glorioso no projeto de John Textor.

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