logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Com mudanças, veja a escalação da Inglaterra contra Noruega pela Copa

Seleção inglesa encara os noruegueses em Miami, pelas quartas de final

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
11/07/2026 16:37
Favorite o Lance! no Google
Jogadores da Inglaterra comemoram vitória sobre o México na Copa do Mundo
Jogadores da Inglaterra comemoram vitória sobre o México na Copa do Mundo (Foto: Rodrigo OROPEZA / AFP)

A Inglaterra está escalada para encarar a Noruega, neste sábado (11), pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA). Para o duelo decisivo, a equipe comandada por Thomas Tuchel vem com mudanças em relação ao último jogo contra o México, pelas oitavas da competição, com o retorno de Noni Madueke e Erzi Konsa na lateral-direita.

  • Sucesso dos anos 90 se torna ícone de comemoração de ingleses (Foto: Reprodução/X)

    Entenda como ‘Wonderwall’ virou o amuleto da Inglaterra na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 4 horas
  • Harry Kane e Erling Haaland são protagonistas da Inglaterra e da Noruega na Copa do Mundo

    Haaland x Kane: os diferentes estilos de camisa 9 que decidem Inglaterra x Noruega

    Copa do Mundo 2026
    Há 2 horas
  • Messi passa próximo à cartaz com troféu da Copa do Mundo, vestindo camisa 10 da Argentina

    Quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (11/07)?

    Copa do Mundo 2026
    Há 18 horas

    • ➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Com a suspensão de Jarell Quansah por dois jogos após sofrer cartão vermelho contra o México e com Reece James se recuperando de lesão, Tuchel optou por escalar Erzi Konsa na lateral-direita. O defensor atuou na zaga em toda a Copa, mas foi deslocado para o lado do campo para cumprir uma função mais defensiva no setor. Para o seu lugar, ao lado de Marc Guéhi, John Stones foi escolhido.

    continua após a publicidade

    No setor ofensivo, Noni Madueke retorna ao time titular no lugar de Bukayo Saka, que ainda segue com problemas no tendão de Aquiles.

    Veja a escalação da Inglaterra para encarar a Noruega na Copa do Mundo

  • Haaland comemorando a vitória da Noruega após a eliminação da Seleção Brasileira na Copa

    Estúdio dos Beatles manda recado para Haaland: 'Passagem para voltar para casa'

    Copa do Mundo 2026
    Há 38 minutos
  • Endrick, Raphinha e Lucas Paquetá conversam após o fim do jogo amistoso entre Brasil e Panamá

    Al-Hilal formaliza proposta milionária para tirar Raphinha do Barcelona

    Futebol Internacional
    Há 7 minutos
  • Ídolo xeneize, o ex-volante defendeu as cores do Boca Juniors em 382 partidas oficiais ao longo da carreira

    Morre lenda do Boca Juniors que motivou a criação dos cartões no futebol

    Futebol Internacional
    Há 1 hora

    • Titulares: Jordan Pickford; Ezri Konsa, John Stones, Marc Guéhi e Nico O'Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice e Jude Bellingham; Noni Madueke, Anthony Gordon e Harry Kane.

    Reservas: Dean Henderson, James Trafford, Djed Spence, Dan Burn Eberichi Eze, Kobbie Mainoo, Jordan Henderson, Morgan Rogers, Ollie Watkins, Ivan Toney, Trevoh Chalobah, Marcus Rashford e Bukayo Saka.

    continua após a publicidade

    Como chegam Inglaterra e Noruega para a partida?

    A Noruega chega às quartas de final embalada por uma campanha surpreendente no Mundial. Segunda colocada do Grupo I, a seleção nórdica eliminou Costa do Marfim e Brasil no mata-mata, vencendo ambos os confrontos por 2 a 1. Liderada por Erling Haaland e Martin Odegaard, a equipe comandada por Stale Solbakken tenta alcançar uma semifinal inédita de Copa do Mundo.

    A Inglaterra, por sua vez, confirmou o favoritismo desde a fase de grupos ao terminar na liderança do Grupo L. Nas fases eliminatórias, os ingleses passaram por RD Congo e eliminaram o México, um dos países-sede da competição, no Estádio Azteca. Sob o comando de Thomas Tuchel, a equipe aposta na qualidade de jogadores como Jude Bellingham e Harry Kane para garantir vaga entre os quatro melhores
     do torneio.

    continua após a publicidade
    Jude Bellingham comemora gol da Inglaterra sobre o México na Copa do Mundo de 2026
    Jude Bellingham comemora gol da Inglaterra sobre o México na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)

    Tudo sobre Noruega x Inglaterra (onde assistir, horário, escalações e local)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Noruega 🆚 Inglaterra
    Copa do Mundo 2026 – quartas de final

    📆 Data e horário: sábado, 11 de julho de 2026, às 18h (de Brasília)
    📍 Local: Miami, Estados Unidos
    👁️ Onde assistir: CazéTV
    🟨 Árbitro: Clément Turpin (França)
    🚩 Assistentes: Nicolas Danos (França) e Benjamin Pagès (França)
    🖥️ VAR: Jérôme Brisard (França)

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    continua após a publicidade
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Técnico brasileiro Carlo Ancelotti durante a partida contra a Noruega.

    Seleção Brasileira

    Após queda do Brasil na Copa, jornal alemão revela anotações de Ancelotti deixadas no vestiário

    Há 2 horas
    Mbappé (d) e Dembelé comemoram o primeiro gol da França sobre a Suécia

    Copa do Mundo 2026

    Só três seleções fizeram mais gols que Mbappé e Dembélé nesta Copa

    Há 3 horas
    Weverton, Neymar e Léo Pereira protestam durante eliminação do Brasil para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo 2026

    Copa do Mundo 2026

    Brasil ainda é o País do futebol? Veja o que pensam jornalistas europeus

    Há 3 horas
    Lionel Messi comemora gol marcado pela Argentina sobre a Argélia na estreia da Copa do Mundo de 2026

    Copa do Mundo 2026

    Lionel Messi é líder em estatísticas ofensivas no Mundial

    Há 3 horas
    Mbappé comemora gol pela França contra Suécia na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Além da vaga, Mbappé trava duelo particular com Messi na Copa

    Há 4 horas
    Sucesso dos anos 90 se torna ícone de comemoração de ingleses (Foto: Reprodução/X)

    Copa do Mundo 2026

    Entenda como 'Wonderwall' virou o amuleto da Inglaterra na Copa do Mundo

    Há 4 horas
    Mais LANCE!
    Nico Williams em ação pela Espanha na Copa do Mundo

    Nico Williams revela sentimento ao voltar a atuar pela Espanha na Copa do Mundo

    Argentina e Suíça se enfrentam nas quartas de final da Copa do Mundo

    Argentina x Suíça: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

    Confronto pelas quartas de final marcou estreia de promessa francesa (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

    Quem é a joia da França que estreou contra o Marrocos e virou trunfo na Copa

    Adams

    Luto no futebol: morre Jayden Adams, jogador da África do Sul

    Harry Kane e Erling Haaland são protagonistas da Inglaterra e da Noruega na Copa do Mundo

    Haaland x Kane: os diferentes estilos de camisa 9 que decidem Inglaterra x Noruega

    Messi pode assumir liderança na artilharia durante confronto decisivo (Foto: William Volcov/Brazil Photo Press/Folhapress)

    Vidente aponta resultado de Argentina x Suíça na Copa: 'Difícil'

    Erling Haaland, grande nome da Noruega na Copa do Mundo, durante coletiva de imprensa

    Quem é mais importante: Haaland para a Noruega ou Kane para a Inglaterra?

    Olise em treinamento

    Craque da França pode superar recorde de Pelé na Copa do Mundo

    Messi passa próximo à cartaz com troféu da Copa do Mundo, vestindo camisa 10 da Argentina

    Quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (11/07)?