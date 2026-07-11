Com mudanças, veja a escalação da Inglaterra contra Noruega pela Copa
Seleção inglesa encara os noruegueses em Miami, pelas quartas de final
A Inglaterra está escalada para encarar a Noruega, neste sábado (11), pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA). Para o duelo decisivo, a equipe comandada por Thomas Tuchel vem com mudanças em relação ao último jogo contra o México, pelas oitavas da competição, com o retorno de Noni Madueke e Erzi Konsa na lateral-direita.
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Com a suspensão de Jarell Quansah por dois jogos após sofrer cartão vermelho contra o México e com Reece James se recuperando de lesão, Tuchel optou por escalar Erzi Konsa na lateral-direita. O defensor atuou na zaga em toda a Copa, mas foi deslocado para o lado do campo para cumprir uma função mais defensiva no setor. Para o seu lugar, ao lado de Marc Guéhi, John Stones foi escolhido.
No setor ofensivo, Noni Madueke retorna ao time titular no lugar de Bukayo Saka, que ainda segue com problemas no tendão de Aquiles.
Veja a escalação da Inglaterra para encarar a Noruega na Copa do Mundo
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Titulares: Jordan Pickford; Ezri Konsa, John Stones, Marc Guéhi e Nico O'Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice e Jude Bellingham; Noni Madueke, Anthony Gordon e Harry Kane.
Reservas: Dean Henderson, James Trafford, Djed Spence, Dan Burn Eberichi Eze, Kobbie Mainoo, Jordan Henderson, Morgan Rogers, Ollie Watkins, Ivan Toney, Trevoh Chalobah, Marcus Rashford e Bukayo Saka.
Your #ThreeLions to play Norway! ✨ pic.twitter.com/bQSf5mtbWO— England (@England) July 11, 2026
Como chegam Inglaterra e Noruega para a partida?
A Noruega chega às quartas de final embalada por uma campanha surpreendente no Mundial. Segunda colocada do Grupo I, a seleção nórdica eliminou Costa do Marfim e Brasil no mata-mata, vencendo ambos os confrontos por 2 a 1. Liderada por Erling Haaland e Martin Odegaard, a equipe comandada por Stale Solbakken tenta alcançar uma semifinal inédita de Copa do Mundo.
A Inglaterra, por sua vez, confirmou o favoritismo desde a fase de grupos ao terminar na liderança do Grupo L. Nas fases eliminatórias, os ingleses passaram por RD Congo e eliminaram o México, um dos países-sede da competição, no Estádio Azteca. Sob o comando de Thomas Tuchel, a equipe aposta na qualidade de jogadores como Jude Bellingham e Harry Kane para garantir vaga entre os quatro melhores
do torneio.
Tudo sobre Noruega x Inglaterra (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Noruega 🆚 Inglaterra
Copa do Mundo 2026 – quartas de final
📆 Data e horário: sábado, 11 de julho de 2026, às 18h (de Brasília)
📍 Local: Miami, Estados Unidos
👁️ Onde assistir: CazéTV
🟨 Árbitro: Clément Turpin (França)
🚩 Assistentes: Nicolas Danos (França) e Benjamin Pagès (França)
🖥️ VAR: Jérôme Brisard (França)
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