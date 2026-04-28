Botafogo tem retornos de Santi Rodríguez e Villalba para jogo da Sul-Americana; veja relacionados
Glorioso recebe o Independiente Petrolero (BOL) para manter a liderança do Grupo E
O Botafogo divulgou a lista de jogadores relacionados pelo técnico Franclim Carvalho para a partida desta terça-feira (28), no Nilton Santos, às 19h (de Brasília), contra o Independiente Petrolero (BOL), pela terceira rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana. O treinador português volta a contar com duas opções ofensivas.
Os uruguaios Santi Rodríguez, meio-campista, e Lucas Villalba, atacante, ficaram fora dos últimos jogos — sem ser detalhado pelo clube — e ficam à disposição para o duelo com os bolivianos. Santi não atuava desde 12 de abril, no empate com p Coritiba, pelo Brasileirão, enquanto Villalba foi ausência nos jogos contra Chapecoense, pela Copa do Brasil, e Internacional, pelo Brasileirão.
No sistema defensivo, Alexander Barboza, que tem negociações com o Palmeiras para o segundo semestre, também foi relacionado por Franclim Carvalho.
💰 Aposte em +3.25 gols na partida @1.66
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Veja a lista de relacionados do Botafogo:
Goleiros: Léo Linck, Neto, Raul;
Defensores: Alex Telles, Barboza, Bastos, Ferraresi, Marçal, Mateo Ponte e Vitinho;
Meio-campistas: Allan, Cristian Medina, Danilo, Edenilson, Montoro, Newton e Santi Rodríguez;
Atacantes: Arthur Cabral, Chris Ramos, Joaquín Correa, Júnior Santos, Kadir, Lucas Villalba e Matheus Martins.
