Botafogo tem mudanças em todos os setores para duelo na Sul-Americana; veja escalação
Glorioso joga no Nilton Santos pela liderança do Grupo E
O Botafogo está escalado para o duelo com o Independiente Petrolero (BOL), nesta terça-feira (28), às 19h (de Brasília), no Nilton Santos, pela terceira rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana. O técnico Franclim Carvalho manteve a estrutura com Barboza na zaga, mas promoveu alterações em todos os setores do 11 inicial.
Para o duelo com os bolivianos, Danilo fica no banco e a trinca terá Allan, Edenilson e Medina. Montoro volta ao time titular, que também terá Kadir na ponta direita no lugar de Júnior Santos.
Com isso, o Botafogo vai a campo com: Neto, Mateo Ponte, Batos, Alexander Barboza e Alex Telles; Allan, Edenilson e Cristian Medina; Álvaro Montoro, Kadir e Arthur Cabral.
Do outro lado, o Petrolero, comandado pelo brasileiro Thiago Leitão, tem o seguinte 11 inicial: Gutiérrez; Rodríguez, Eduardo, Torres e Vargas; Palma, Rojas e Cardozo; Willie, Cristaldo e Wagner
💰 Aposte em +3.25 gols na partida @1.66
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO X INDEPENDIENTE PETROLERO (BOL)
SUL-AMERICANA - 3ª RODADA
📆 Data e horário: terça-feira, 28 de abril de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro
📺 Onde assistir: ESPN e Disney+
🟨 Árbitro: Fernando Vejar (CHI)
🚩 Assistentes: Carlos Poblete (CHI) e Eric Pizarro (CHI)
🖥️ VAR: Miguel Araos (CHI)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BOTAFOGO (Técnico: Franclim Carvalho)
IND. PETROLERO (Técnico: Thiago Leitão)
Gutiérrez; Rodríguez, Eduardo, Torres e Vargas; Palma, Rojas e Cardozo; Willie, Cristaldo e Wagner.
