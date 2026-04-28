menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

Botafogo

Botafogo tem mudanças em todos os setores para duelo na Sul-Americana; veja escalação

Glorioso joga no Nilton Santos pela liderança do Grupo E

Lance!
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/04/2026
17:56
Flâmula de Botafogo x Independiente Petrolero (BOL) (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Flâmula de Botafogo x Independiente Petrolero (BOL) (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Botafogo está escalado para o duelo com o Independiente Petrolero (BOL), nesta terça-feira (28), às 19h (de Brasília), no Nilton Santos, pela terceira rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana. O técnico Franclim Carvalho manteve a estrutura com Barboza na zaga, mas promoveu alterações em todos os setores do 11 inicial.

continua após a publicidade

+ Botafogo está no Top 10 do ranking da Conmebol para o próximo Mundial; veja lista

Para o duelo com os bolivianos, Danilo fica no banco e a trinca terá Allan, Edenilson e Medina. Montoro volta ao time titular, que também terá Kadir na ponta direita no lugar de Júnior Santos.

Com isso, o Botafogo vai a campo com: Neto, Mateo Ponte, Batos, Alexander Barboza e Alex Telles; Allan, Edenilson e Cristian Medina; Álvaro Montoro, Kadir e Arthur Cabral.

continua após a publicidade

Do outro lado, o Petrolero, comandado pelo brasileiro Thiago Leitão, tem o seguinte 11 inicial: Gutiérrez; Rodríguez, Eduardo, Torres e Vargas; Palma, Rojas e Cardozo; Willie, Cristaldo e Wagner

continua após a publicidade

✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO X INDEPENDIENTE PETROLERO (BOL)
SUL-AMERICANA - 3ª RODADA

📆 Data e horário: terça-feira, 28 de abril de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro
📺 Onde assistir: ESPN e Disney+
🟨 Árbitro: Fernando Vejar (CHI)
🚩 Assistentes: Carlos Poblete (CHI) e Eric Pizarro (CHI)
🖥️ VAR: Miguel Araos (CHI)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOTAFOGO (Técnico: Franclim Carvalho)

IND. PETROLERO (Técnico: Thiago Leitão)

Gutiérrez; Rodríguez, Eduardo, Torres e Vargas; Palma, Rojas e Cardozo; Willie, Cristaldo e Wagner.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias