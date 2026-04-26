Ruan cobra reação após goleada sofrida pelo Atlético: 'Botar a cara a tapa'

Após a goleada sofrida pelo Atlético por 4 a 0 diante do Flamengo, o zagueiro Ruan analisou a partida e a sequência de atuações ruim da equipe. O defensor destacou a necessidade de assumir a responsabilidade pelos resultados e afirmou que os jogadores precisam se cobrar mais internamente em busca de uma melhora de desempenho e de melhores resultados nas próximas partidas.

Após a goleada sofrida pelo Atlético por 4 a 0 diante do Flamengo, neste domingo (26), na Arena MRV, pela 13ª rodada do Brasileiro, Ruan analisou a sequência de atuações ruins da equipe. O zagueiro destacou a necessidade de cada um assumir a responsabilidade pelos resultados e afirmou que os jogadores precisam se cobrar mais internamente em busca da reação nas próximas partidas.

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— Acho que foi um dia atípico... nada funcionou. Acho que a gente tem que assumir a responsabilidade, e melhorar. Botar a cara a tapa, acho que nesse momento é importante cada um fazer mais, assumir a responsabilidade — iniciou Ruan.

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Ruan também foi questionado sobre os problemas extracampo e como eles poderiam influenciar o desempenho dentro das quatro linhas. No entanto, o zagueiro evitou se aprofundar no tema e preferiu deixar as questões sob responsabilidade da diretoria:

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— Acho que os problemas extracampo a gente deixa com a diretoria, com o pessoal do staff. A gente tem que trazer para o campo só o que vale e tem que fazer diferente. Realmente tem que fazer diferente porque do jeito que está não dá. Temos que assumir a responsabilidade e botar a cara tapa como eu falei. Cada um melhorar no dia a dia, melhorar nos jogos. O Galo não merece isso, o clube é muito grande para acontecer isso do jeito que foi hoje, acho que a gente tem que melhorar e trabalhar, abaixar a cabeça e trabalhar — finalizou o zagueiro

Ruan em Atlético x Flamengo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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