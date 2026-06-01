Novo reforço do Atlético recebe elogios de ex-técnico em mensagem de despedida: 'Verdadeiro líder'

Ex-técnico de Léo Duarte no İstanbul Başakşehir, o treinador Nuri Şahin se despediu do zagueiro, novo reforço do Atlético. O treinador escreveu uma carta de despedida ao jogador, destacando sua liderança, profissionalismo e importância para a equipe durante os anos em que atuou no clube.

Ex-técnico de Léo Duarte no İstanbul Başakşehir, o treinador Nuri Şahin se despediu do zagueiro, novo reforço do Atlético. O treinador escreveu uma carta de despedida ao jogador, destacando sua liderança, profissionalismo e importância para a equipe durante os anos em que atuou no clube.

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Na mensagem, o treinador ressaltou as qualidades dentro e fora de campo de Léo Duarte, agradeceu pela dedicação demonstrada no período em que trabalharam juntos e desejou sucesso ao zagueiro no seu futuro. Confira o texto:

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"Caro Leo, Você é um exemplo perfeito do que realmente significa uma liderança silenciosa. Você mostrou a todos que não é preciso ser a pessoa mais barulhenta da sala para se tornar um verdadeiro líder.

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Você falou muito pouco, mas suas ações em campo falaram mais alto do que quaisquer palavras poderiam. O futebol era a sua linguagem. Seu profissionalismo, sua calma, seu caráter e a forma como você se comportava todos os dias conquistaram o respeito de todos ao seu redor.

Sou verdadeiramente grato por nossos caminhos terem se cruzado. Foi uma grande honra trabalhar com você — não apenas porque tive a oportunidade de conhecer um excelente jogador de futebol, mas também um ser humano ainda melhor.

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Sentiremos muito a sua falta. Desejo a você e à sua família nada além de felicidade, saúde e sucesso para o futuro. Obrigado por tudo. " Escreveu Nuri Sahin em sua rede social.

Carta Nuri Sahin à Léo Duarte (reprodução instagram Nuri Sahin)

Acordo do Atlético com Léo Duarte

O Atlético anunciou na noite desta segunda-feira (1º) o acordo para a contratação do zagueiro Léo Duarte. O defensor de 29 anos estava no İstanbul Başakşehir, da Turquia, e ficou livre no mercado após o encerramento de seu contrato com o clube turco no último domingo (31).

Segundo o Atlético, a assinatura definitiva do vínculo, com duração de três anos e meio, e o anúncio oficial da contratação dependem da realização e aprovação dos exames médicos, que estão previstos para acontecer em meados de junho.

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