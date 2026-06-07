⁠Do CEO ao treinador: primeiro semestre é marcado por renovações nos 'comandos' do Atlético

O Atlético passou por importantes mudanças em sua estrutura de comando durante o primeiro semestre de 2026. Entre reformulações e reforços nos bastidores, o clube promoveu alterações estratégicas com o objetivo de fortalecer sua gestão e otimizar o desenvolvimento do futebol.

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O Atlético passou por importantes mudanças em sua estrutura de comando durante o primeiro semestre de 2026. Entre reformulações e reforços nos bastidores, o clube promoveu alterações estratégicas com o objetivo de fortalecer sua gestão e otimizar o desenvolvimento do futebol.

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No período, o Galo contratou um novo CEO para liderar a administração da SAF, trocou o comando técnico da equipe principal e incorporou um diretor técnico à estrutura do departamento de futebol. As movimentações fazem parte de um processo de reorganização interna voltado para aprimorar a tomada de decisões, distribuir melhor as responsabilidades e dar mais sustentação ao planejamento esportivo durante a temporada.

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Pedro Daniel, CEO

Pedro Daniel foi anunciado pelo Atlético em dezembro de 2025, mas iniciou efetivamente seus trabalhos com o começo da temporada de 2026. O executivo chegou para substituir Bruno Muzzi, que ocupava o cargo desde 2022 e foi um dos principais responsáveis pela construção da Arena MRV.

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Apesar da ampla experiência nos bastidores do futebol, esta é a primeira vez que Pedro Daniel assume o comando executivo de um clube. Antes de chegar ao Atlético, o dirigente participou de projetos ligados à Fifa, Conmebol e CBF, além de ter atuado diretamente na elaboração e discussão do modelo de Fair Play Financeiro para o futebol brasileiro.

Nos primeiros seis meses à frente da SAF atleticana, Pedro Daniel parece demonstrar adaptação à rotina do clube. Presente no dia a dia da Cidade do Galo, o CEO tem mantido diálogo frequente com a imprensa e desempenhado papel importante nas decisões estratégicas da instituição.

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Sua principal missão tem sido conduzir o processo de equilíbrio financeiro do Atlético, buscando reduzir passivos, fortalecer a saúde econômica da SAF e criar bases mais sólidas para o crescimento sustentável do clube nos próximos anos. O trabalho também envolve a ampliação das receitas e a construção de uma estrutura capaz de tornar o Atlético cada vez mais competitivo dentro e fora de campo.

(Foto: Pedro Souza / Atlético)

Eduardo Domínguez, treinador

Eduardo Domínguez foi contratado pelo Atlético no fim de fevereiro para substituir o compatriota Jorge Sampaoli, demitido após um início de temporada abaixo das expectativas e distante dos objetivos traçados pela diretoria.

Em sua primeira experiência no futebol brasileiro, o treinador argentino viveu um primeiro semestre marcado por oscilações, alternando bons momentos com períodos de instabilidade. Apesar disso, chega à pausa para a Copa do Mundo com os principais objetivos do clube no período alcançados.

Sob seu comando, o Atlético terminou a fase de grupos da Copa Sul-Americana na liderança de sua chave, garantindo classificação direta para as oitavas de final e evitando a disputa dos playoffs. Na Copa do Brasil, a equipe estreou na quinta fase e eliminou o Ceará, avançando às oitavas, onde enfrentará o Juventude.

Já no Campeonato Brasileiro, Domínguez ainda busca encontrar maior equilíbrio para a equipe. O desempenho do Galo apresenta contrastes significativos entre os jogos como mandante e visitante. Na Arena MRV, o Atlético construiu uma campanha sólida, transformando o estádio em uma de suas principais forças na temporada. Longe de casa, porém, o time encontrou mais dificuldades e acumulou resultados negativos que impediram uma posição mais elevada na tabela. Atualmente, a equipe ocupa a nona colocação, com 24 pontos conquistados.

Até a paralisação para o Mundial, Eduardo Domínguez comandou o Atlético em 24 partidas, somando 11 vitórias, três empates e 10 derrotas, números que representam 50% de aproveitamento. No período, o time marcou 27 gols e sofreu 25, refletindo uma campanha de resultados equilibrados, mas que ainda evidencia a necessidade de ajustes para a sequência da temporada.

(Foto: Pedro Souza / Atlético)

Guilherme Alves, Diretor Técnico

Guilherme foi contratado pelo Atlético já durante a temporada e apresentado oficialmente no dia 18 de maio para assumir o cargo de diretor técnico do clube. Ídolo da torcida atleticana, o ex-atacante retornou à Cidade do Galo com a missão de atuar como elo entre diretoria, comissão técnica e elenco.

Ao ser apresentado, o próprio Guilherme definiu sua função como a de estar presente no dia a dia do futebol alvinegro, participando dos processos e auxiliando na tomada de decisões. "Ser o elo entre diretoria, comissão, os atletas, estar disponível 24 horas por dia, viver o Galo. Vou analisar muitas coisas, fazer parte de decisões, dar meus palpites. Estar integrado a tudo que interessa no futebol do Galo", afirmou.

A identificação com o clube é um dos principais trunfos do novo dirigente. Como jogador, Guilherme construiu uma trajetória marcante com a camisa atleticana entre 1999 e 2002. Ao longo do período, disputou 205 partidas e marcou 139 gols, números que o colocam entre os maiores artilheiros da história do Atlético, ocupando atualmente a oitava posição no ranking histórico do clube.

A função de diretor técnico representa uma novidade em sua carreira. Após encerrar a trajetória como jogador profissional, Guilherme acumulou experiências como treinador em clubes de menor expressão do futebol brasileiro, como Amazonas e Noroeste, entre outros. Agora, no Atlético, ele assume pela primeira vez um cargo executivo ligado diretamente à gestão, contribuindo com sua experiência dentro das quatro linhas e sua forte ligação com a história alvinegra.

(Foto: Pedro Souza / Atlético)

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