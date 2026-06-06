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Zagueiro do Atlético marca Cristiano Ronaldo, se envolve em confusão e acaba expulso em amistoso

Iván Román viveu uma tarde agitada no amistoso entre Chile e Portugal

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 06/06/2026
16:18
Atualizado há 3 minutos
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Iván Román marca Cristiano Ronaldo (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
imagem cameraIván Román marca Cristiano Ronaldo (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
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O zagueiro do Atlético, Iván Román, viveu uma tarde agitada no amistoso entre Chile e Portugal, disputado neste sábado (6), no Estádio Nacional do Jamor, em Oeiras, na região metropolitana de Lisboa. Além da difícil missão de marcar Cristiano Ronaldo, o defensor se envolveu em uma confusão e acabou expulso.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O zagueiro do Atlético Iván Román viveu uma tarde agitada no amistoso entre Chile e Portugal, disputado neste sábado (6), no Estádio Nacional do Jamor, em Oeiras, na região metropolitana de Lisboa. Além da difícil missão de marcar Cristiano Ronaldo, o defensor se envolveu em uma confusão e acabou expulso.

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Titular na defesa da seleção chilena, Román teve a responsabilidade de acompanhar o astro português durante boa parte da partida. Cristiano Ronaldo chegou a balançar as redes após receber um passe em profundidade entre Román e seu companheiro de zaga, Guillermo Maripán. No entanto, o lance foi anulado por impedimento.

Assim como o restante da equipe chilena, o jovem defensor encontrou dificuldades para conter a pressão exercida por Portugal. Apesar disso, o Chile conseguiu segurar o empate durante a primeira etapa e impedir que Cristiano Ronaldo e companhia abrissem o placar.

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No entanto, nos minutos finais do primeiro tempo, a partida esquentou. Após uma disputa de bola próxima à linha de fundo, jogadores das duas seleções se envolveram em um princípio de confusão. Román e Rafael Leão, atacante do Milan e um dos principais nomes da seleção portuguesa, trocaram provocações e acabaram expulsos pelo árbitro.

O amistoso foi o último compromisso de Portugal antes da disputa da Copa do Mundo. A seleção europeia está no Grupo K, ao lado de Colômbia, Uzbequistão e Congo. Já o Chile não conseguiu vaga no Mundial após uma campanha decepcionante nas Eliminatórias Sul-Americanas, terminando na última colocação da competição.

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Román em confusão em Chile x Portugal (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
Román em confusão em Chile x Portugal (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

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