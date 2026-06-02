Libertadores e rebaixamento: Veja as chances do Atlético após o primeiro semestre

O Atlético encerrou o primeiro semestre da temporada em alta. Na última partida antes da pausa para a Copa do Mundo, o Galo venceu o Vasco por 1 a 0, em São Januário, e ganhou fôlego na tabela do Campeonato Brasileiro.

O Atlético encerrou o primeiro semestre da temporada em alta. Na última partida antes da pausa para a Copa do Mundo, o Galo venceu o Vasco por 1 a 0, em São Januário, e ganhou fôlego na tabela do Campeonato Brasileiro.

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Atualmente, a equipe ocupa a nona colocação, com 24 pontos conquistados em 18 rodadas. A campanha é de sete vitórias, três empates e oito derrotas, com aproveitamento de 44%. O time marcou 22 gols e sofreu 23.

A distância para o Athletico-PR, primeiro integrante do G-4, é de seis pontos. O Furacão soma 30 pontos. Já a vantagem para o Vasco, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento, é de quatro pontos, já que os cariocas têm 20.

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De acordo com as projeções do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Atlético tem mais chances de conquistar uma vaga na próxima Copa Libertadores do que de ser rebaixado para a Série B.

Segundo os cálculos, a probabilidade de o Galo terminar o Brasileirão classificado para a Libertadores é de 16,6%. Em contrapartida, o risco de queda para a segunda divisão é de 9,6%.

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As maiores chances, porém, são de classificação para a Copa Sul-Americana. Pelos números da UFMG, o Atlético tem 42,9% de probabilidade de garantir vaga na competição continental por meio do Campeonato Brasileiro.

Já a possibilidade de título nacional é bastante remota, mas ainda existe. As projeções apontam 0,47% de chances de o clube conquistar o Campeonato Brasileiro.

Além da via do Brasileirão, o Atlético ainda possui outros caminhos para disputar a Libertadores de 2027. O clube segue vivo na Copa do Brasil, competição que garante vaga ao campeão e, neste ano pela primeira vez, também beneficiará o vice-campeão. O Galo também continua na Copa Sul-Americana, cujo campeão assegura presença direta na próxima edição da principal competição do continente.

Jogadores comemorando gol em Atlético x Mirassol Foto: Pedro Souza / Atlético)

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