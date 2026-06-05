menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsAtlético Mineiro

Atlético assina contrato com promessa da base e fixa multa em R$ 350 milhões

Goleiro é destaque das categorias de base do Galo

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 05/06/2026
12:17
Favorite o Lance! no Google
Guilherme Pires assinatura contrato (reprodução Instagram Guilherme Pires)
imagem cameraGuilherme Pires assinatura contrato (reprodução Instagram Guilherme Pires)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
O Atlético oficializou a assinatura do primeiro contrato profissional do goleiro Guilherme Pires. Com apenas 16 anos, o jovem é considerado uma das principais promessas das categorias de base alvinegra e vem se destacando como um dos talentos mais promissores do clube.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético oficializou a assinatura do primeiro contrato profissional do goleiro Guilherme Pires. Com apenas 16 anos, o jovem é considerado uma das principais promessas das categorias de base alvinegra e vem se destacando como um dos talentos mais promissores do clube.

continua após a publicidade

O vínculo firmado com o Galo é válido por três temporadas, até 2029. O contrato prevê uma multa rescisória de 60 milhões de euros para transferências ao mercado internacional, valor que corresponde a aproximadamente R$ 350 milhões na cotação atual.

Guilherme faz parte das categorias de base do Atlético desde a infância e sempre chamou atenção pelo desempenho de destaque em sua posição. Em 2026, o goleiro já disputou oito partidas pela equipe sub-17. No ano passado, integrou o elenco que conquistou o Campeonato Brasileiro Sub-17, geração considerada uma das mais talentosas dos últimos anos no clube.

continua após a publicidade

Após a assinatura do contrato profissional, Guilherme celebrou o momento e definiu a conquista como a realização de um sonho. Confira o depoimento do jovem goleiro:

"Dia inesquecível 29/05/2026…

Hoje realizo um dos maiores sonhos da minha vida: assinar meu primeiro contrato profissional. Agradeço a Deus por me permitir viver esse momento e à minha família, que sempre esteve ao meu lado me apoiando e acreditando em mim em cada etapa dessa caminhada.

continua após a publicidade

Também agradeço ao Atlético pela confiança e pela oportunidade de fazer parte dessa história. É uma honra enorme vestir essa camisa. Agradeço também aos meus empresários Bruno Martins e Kaike Cordeiro por todo suporte, confiança e por acreditarem no meu trabalho ao longo dessa trajetória.

Esse é apenas o começo. Seguirei trabalhando e dando o meu melhor todos os dias. Obrigado a todos que fazem parte dessa caminhada!"

Guilherme Pires assinatura contrato (reprodução Instagram Guilherme Pires)
Guilherme Pires assinatura contrato (reprodução Instagram Guilherme Pires)

🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias