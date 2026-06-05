Atlético assina contrato com promessa da base e fixa multa em R$ 350 milhões

O Atlético oficializou a assinatura do primeiro contrato profissional do goleiro Guilherme Pires. Com apenas 16 anos, o jovem é considerado uma das principais promessas das categorias de base alvinegra e vem se destacando como um dos talentos mais promissores do clube.

O Atlético oficializou a assinatura do primeiro contrato profissional do goleiro Guilherme Pires. Com apenas 16 anos, o jovem é considerado uma das principais promessas das categorias de base alvinegra e vem se destacando como um dos talentos mais promissores do clube.

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O vínculo firmado com o Galo é válido por três temporadas, até 2029. O contrato prevê uma multa rescisória de 60 milhões de euros para transferências ao mercado internacional, valor que corresponde a aproximadamente R$ 350 milhões na cotação atual.

Guilherme faz parte das categorias de base do Atlético desde a infância e sempre chamou atenção pelo desempenho de destaque em sua posição. Em 2026, o goleiro já disputou oito partidas pela equipe sub-17. No ano passado, integrou o elenco que conquistou o Campeonato Brasileiro Sub-17, geração considerada uma das mais talentosas dos últimos anos no clube.

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Após a assinatura do contrato profissional, Guilherme celebrou o momento e definiu a conquista como a realização de um sonho. Confira o depoimento do jovem goleiro:

"Dia inesquecível 29/05/2026…

Hoje realizo um dos maiores sonhos da minha vida: assinar meu primeiro contrato profissional. Agradeço a Deus por me permitir viver esse momento e à minha família, que sempre esteve ao meu lado me apoiando e acreditando em mim em cada etapa dessa caminhada.

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Também agradeço ao Atlético pela confiança e pela oportunidade de fazer parte dessa história. É uma honra enorme vestir essa camisa. Agradeço também aos meus empresários Bruno Martins e Kaike Cordeiro por todo suporte, confiança e por acreditarem no meu trabalho ao longo dessa trajetória.

Esse é apenas o começo. Seguirei trabalhando e dando o meu melhor todos os dias. Obrigado a todos que fazem parte dessa caminhada!"

Guilherme Pires assinatura contrato (reprodução Instagram Guilherme Pires)

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