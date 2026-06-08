Atlético-MG ressalta convocados e preparação para a Copa: 'Melhor forma'

Os jogadores do Atlético convocados para a Copa do Mundo concluíram os últimos amistosos de preparação com suas respectivas seleções. Aproveitando o momento, o clube publicou uma postagem nas redes sociais destacando os atletas que representarão seus países no torneio.

Os jogadores do Atlético convocados para a Copa do Mundo concluíram os últimos amistosos de preparação com suas respectivas seleções. Aproveitando o momento, o clube publicou uma postagem nas redes sociais destacando os atletas que representarão seus países no torneio.

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Estarão na competição Alan Franco, Alan Minda e Ángelo Preciado, pelo Equador, além de Junior Alonso pelo Paraguai. Confira a publicação feita pelo Atlético em suas redes sociais:

"Partiu, Copa! Representantes Atleticanos no Mundial, Franco, Minda, Preciado e Alonso finalizaram a preparação da melhor forma!

Enquanto o trio equatoriano esteve em campo no triunfo por 3 a 0 diante da Guatemala, o Xerife participou da vitória paraguaia por 4 a 0 diante de Nicarágua! Listos, hermanos!", Atlético em suas redes sociais.

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Jogadores do Atlético pelas seleções

O trio equatoriano do Atlético esteve em campo na vitória do Equador sobre a Guatemala, neste domingo (8), em amistoso preparatório para a Copa do Mundo. Alan Franco e Alan Minda começaram a partida entre os titulares, enquanto Ángelo Preciado entrou no decorrer da segunda etapa.

Minda foi um dos destaques da seleção equatoriana. Atuando pelo lado direito, o atacante participou ativamente das ações ofensivas, quase marcou um belo gol e sofreu o pênalti que originou o primeiro gol da equipe. Preciado também contribuiu diretamente para o resultado. O lateral deu a assistência para o gol de Ángulo de cabeça.

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Na Copa do Mundo, o Equador está no Grupo E, ao lado de Alemanha, Costa do Marfim e da estreante Curaçao. A estreia da seleção será diante da Costa do Marfim, no próximo dia 14 (domingo), às 20h (horário de Brasília), no Philadelphia Stadium, em Filadélfia, nos Estados Unidos.

Alan Franco em Equador x Guatemala (Foto: Kirk Irwin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Já Júnior Alonso esteve em campo na última sexta-feira (5), quando o Paraguai goleou a Nicarágua por 4 a 0 em amistoso preparatório para a Copa do Mundo. O defensor, que está de saída do Atlético, mas ainda possui vínculo com o clube mineiro, atuou durante os primeiros 45 minutos da partida.

Habitualmente utilizado como lateral-esquerdo pela seleção paraguaia, Alonso foi titular e ajudou a equipe a construir mais um resultado positivo antes da estreia no Mundial.

Na Copa do Mundo, o Paraguai integra o Grupo D, ao lado dos Estados Unidos, Turquia e Austrália. A estreia da equipe será na próxima sexta-feira (12), às 22h (horário de Brasília), justamente contra os anfitriões norte-americanos, no SoFi Stadium, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Junior Alonso com o Paraguai (Reprodução Paraguai)

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