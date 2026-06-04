Atlético cumpre objetivos semestrais, mas equilíbrio ainda é desafio

O Atlético encerrou o primeiro semestre em um momento de alta. Apesar das oscilações ao longo da temporada, a equipe conseguiu alcançar a maior parte dos objetivos traçados para os primeiros seis meses do ano. Ainda assim, a busca por maior equilíbrio segue como um dos principais desafios para o segundo semestre.

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O Atlético encerrou o primeiro semestre em um momento de alta. Apesar das oscilações ao longo da temporada, a equipe conseguiu alcançar a maior parte dos objetivos traçados para os primeiros seis meses do ano. Ainda assim, a busca por maior equilíbrio segue como um dos principais desafios para o segundo semestre.

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O único objetivo que escapou ao Galo foi o título do Campeonato Mineiro. Após conquistar seis estaduais consecutivos entre 2020 e 2025, o clube viu a sequência ser interrompida ao ser derrotado pelo Cruzeiro na final, perdendo a hegemonia construída nos últimos anos.

Na Copa do Brasil, o Atlético segue vivo na disputa. A classificação às oitavas de final veio de forma dramática diante do Ceará. Depois de empatar o placar agregado nos minutos finais da partida de volta, a equipe contou com Éverson como herói na disputa por pênaltis para avançar. Agora, o adversário será o Juventude, com o primeiro jogo na Arena MRV e a decisão no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

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Pela Copa Sul-Americana, o principal objetivo era garantir a liderança do grupo e evitar os playoffs, fase que o clube precisou disputar em 2025, aumentando o calendário e o desgaste físico da equipe. A missão foi cumprida com sucesso. O Atlético avançou em primeiro lugar e aguarda o vencedor do confronto entre Red Bull Bragantino e Sporting Cristal para conhecer seu adversário nas oitavas de final.

No Campeonato Brasileiro, porém, a busca por regularidade continua sendo a principal meta. O Galo ocupa a nona colocação, com 24 pontos, mas alternou bons e maus momentos ao longo da competição. O técnico Eduardo Domínguez tem tratado o equilíbrio como prioridade e voltou a destacar essa necessidade ao projetar o restante da temporada:

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— Um semestre com mais equilíbrio do que começou, trabalhar forte para seguir crescendo e seguir crescendo com equilíbrio — afirmou o treinador.

Além de buscar maior consistência de desempenho, o Atlético tem um objetivo claro para o segundo semestre: garantir, por meio do Brasileirão, uma vaga na Libertadores e retornar à principal competição do continente após duas temporadas de ausência.

Números do Atlético no primeiro semestre

37 partidas disputadas 14 vitórias 11 empates 12 derrotas 47,7% de aproveitamento 50 gols marcados 42 gols sofridos

Jogadores do Atlético comemoram gol contra o Vasco (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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