Atlético-MG tem número recorde de convocados: relembre os 'atleticanos' em Copas

O Atlético alcançou um feito histórico na Copa do Mundo de 2026. Pela primeira vez, o clube terá quatro jogadores de seu elenco convocados para a principal competição de seleções do planeta: Alan Franco, Ángelo Preciado, Alan Minda e Júnior Alonso.

O Atlético alcançou um feito histórico na Copa do Mundo de 2026. Pela primeira vez, o clube terá quatro jogadores de seu elenco convocados para a principal competição de seleções do planeta: Alan Franco, Ángelo Preciado, Alan Minda e Júnior Alonso.

continua após a publicidade

Alan Franco, Ángelo Preciado e Alan Minda representarão a Seleção Equatoriana, enquanto Júnior Alonso defenderá a Seleção Paraguaia.

Entre os convocados, Alan Minda e Júnior Alonso disputarão sua primeira Copa do Mundo. Já Alan Franco e Preciado estiveram presentes na edição de 2022, realizada no Catar, e chegam para mais uma participação no torneio mais importante do futebol mundial.

Dos quatro atleticanos, Franco e Alonso são mais consolidado em suas respectivas seleções. O volante tem sido utilizado pelo Equador na lateral direita, enquanto Alonso costuma atuar pelo Paraguai como lateral esquerdo. Preciado e Alan Minda, por sua vez, normalmente começam as partidas no banco de reservas, mas são opções frequentes para entrar ao longo dos jogos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Jogadores do Atlético em Copas

O número de convocados para a Copa do Mundo de 2026 representa um recorde na história do Atlético. Com quatro jogadores do elenco presentes no torneio, o clube supera todas as participações anteriores em Mundiais com atletas vestindo a camisa alvinegra.

Até então, a maior quantidade de representantes atleticanos em uma mesma edição da Copa do Mundo havia sido de três jogadores. Confira, abaixo, todos os atletas do Galo convocados para cada edição do torneio ao longo da história:

continua após a publicidade

Copa do Mundo de 1970

Dadá Maravilha (Brasil)

Copa do Mundo de 1974

Ladislao Mazurkiewicz (Uruguai)

Copa do Mundo de 1978

Toninho Cerezo (Brasil)

Reinaldo (Brasil)

Copa do Mundo de 1982

Luisinho (Brasil)

Toninho Cerezo (Brasil)

Éder Aleixo (Brasil)

Copa do Mundo de 1986

Elzo (Brasil)

Edivaldo (Brasil)

Copa do Mundo de 1998

Cláudio Taffarel (Brasil)

Copa do Mundo de 2002

Gilberto Silva (Brasil)

Copa do Mundo de 2010

Julio César Cáceres (Paraguai)

Copa do Mundo de 2014

Victor (Brasil)

Jô (Brasil)

Copa do Mundo de 2026

Alan Franco (Equador)

Ángelo Preciado (Equador)

Alan Minda (Equador)

Júnior Alonso (Paraguai)

Jô Copa de 2014 (reprodução)

🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.