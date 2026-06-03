O primeiro semestre do Atlético em números: confira as estatísticas

O primeiro semestre do Atlético foi marcado pela 'média'. Como destacou o técnico Eduardo Domínguez, a equipe está em um nível intermediário em comparação aos principais clubes do país. Essa avaliação é refletida nos números apresentados pelo Galo ao longo da primeira metade da temporada. Até a pausa para a Copa do Mundo, o Lance! analisou e apresenta as principais estatísticas da equipe, que ajudam a explicar o desempenho alvinegro até aqui em 2026.

O primeiro semestre do Atlético foi marcado pela 'média'. Como destacou o técnico Eduardo Domínguez, a equipe está em um nível intermediário em comparação aos principais clubes do país. Essa avaliação é refletida nos números apresentados pelo Galo ao longo da primeira metade da temporada. Até a pausa para a Copa do Mundo, o Lance! analisou e apresenta as principais estatísticas da equipe, que ajudam a explicar o desempenho alvinegro até aqui em 2026.

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Desempenho e saldo de gols

O desempenho geral do Atlético no primeiro semestre da temporada resultou em um aproveitamento de 47,7%. O Galo disputou 37 partidas somando Campeonato Mineiro, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, com 14 vitórias, 11 empates e 12 derrotas.

Os números ofensivos e defensivos também refletem a campanha 'mediana' da equipe. Ao longo do período, o Atlético marcou 50 gols, média de 1,35 por partida, e sofreu 42, o que representa 1,14 gol sofrido por jogo.

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Além disso, o time balançou as redes em 26 dos 37 jogos disputados, o equivalente a cerca de 70% das partidas. Defensivamente, foi vazado em 29 compromissos, número que corresponde a aproximadamente 78% dos jogos no primeiro semestre.

Sequências e goleadas

A maior sequência invicta do Atlético nos primeiros seis meses da temporada aconteceu logo no início do ano. O Galo ficou sete partidas sem perder, mas transformou apenas duas delas em vitória, acumulando ainda cinco empates no período.

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Por outro lado, a equipe também não viveu longas sequências de derrotas. A maior sequência perdendo foi de apenas dois jogos consecutivos, marca registrada em duas oportunidades diferentes ao longo do semestre. Em ambas, o Atlético conseguiu se recuperar com uma vitória na partida seguinte.

Entre os resultados mais expressivos, a maior goleada aplicada pelo time ocorreu no Campeonato Mineiro, quando venceu o Itabirito por 7 a 2, em uma atuação marcada por um hat-trick de Hulk. Já no Campeonato Brasileiro, o triunfo mais elástico foi o 4 a 0 sobre a Chapecoense, fora de casa, pela nona rodada.

Em contrapartida, o Atlético também sofreu uma das derrotas mais duras da temporada diante de sua torcida. Pela 13ª rodada do Brasileirão, a equipe foi goleada por 4 a 0 pelo Flamengo, na Arena MRV.

A força da Arena MRV

A Arena MRV segue sendo a principal fortaleza do Atlético desde sua inauguração, em 2023, e no primeiro semestre desta temporada o cenário se manteve. Jogando diante de sua torcida, o Galo voltou a apresentar um desempenho sólido e difícil de ser superado.

Ao todo, a equipe disputou 17 partidas como mandante no período e sofreu apenas uma derrota. Foram nove vitórias, sete empates e um aproveitamento de 66,7%, números que reforçam a força atleticana atuando em casa.

Atlético comemoração gol (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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