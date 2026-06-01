Atlético-MG anuncia acordo com o zagueiro Léo Duarte, ex-Flamengo

O Atlético anunciou na noite desta segunda-feira (1º) o acordo para a contratação do zagueiro Léo Duarte. O defensor de 29 anos estava no İstanbul Başakşehir, da Turquia, e ficou livre no mercado após o encerramento de seu contrato com o clube turco no último domingo (31).

O Atlético anunciou na noite desta segunda-feira (1º) o acordo para a contratação do zagueiro Léo Duarte. O defensor de 29 anos estava no İstanbul Başakşehir, da Turquia, e ficou livre no mercado após o encerramento de seu contrato com o clube turco no último domingo (31).

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Segundo o Atlético, a assinatura definitiva do vínculo, com duração de três anos e meio, e o anúncio oficial da contratação dependem da realização e aprovação dos exames médicos, que estão previstos para acontecer em meados de junho.

Com a chegada ao Galo, Léo Duarte retorna ao futebol brasileiro após seis temporadas atuando no exterior. Revelado pelo Flamengo, clube pelo qual disputou 92 partidas, o zagueiro foi negociado com o Milan, da Itália, em 2019.

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Em 2022, transferiu-se para o İstanbul Başakşehir, onde viveu o período mais longo de sua carreira. Pela equipe turca, o defensor se tornou capitão e acumulou 205 partidas, além de marcar dois gols e distribuir cinco assistências durante sua passagem pelo clube.

Léo duarte zagueiro (reprodução instagram jogador

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