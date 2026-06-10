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Maior projeto social do futebol da América, Instituto Galo celebra cinco anos e 800 mil impactados

Instituto é o braço social do Atlético Mineiro

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
10/06/2026 11:03
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Instituto Galo 5 anos (reprodução Instituto Galo)
Instituto Galo 5 anos (reprodução Instituto Galo)
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O Instituto Galo, braço social do Atlético, completa cinco anos de existência celebrando uma marca expressiva: mais de 810 mil vidas impactadas por suas ações. Desde sua criação, o projeto desenvolve iniciativas voltadas ao combate à fome e ao frio, campanhas de doação de sangue, além da promoção da educação, da cultura e da inclusão social.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Instituto Galo, braço social do Atlético, completa cinco anos de existência celebrando uma marca expressiva: mais de 810 mil vidas impactadas por suas ações. Desde sua criação, o projeto desenvolve iniciativas voltadas ao combate à fome e ao frio, campanhas de doação de sangue, além da promoção da educação, da cultura e da inclusão social.

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    • Os números refletem a dimensão do trabalho realizado ao longo desse período. Já foram promovidas mais de 3.500 ações, que beneficiaram diretamente mais de 810 mil pessoas. Além disso, o Instituto executou 26 projetos sociais e possui outros 13 já aprovados para implementação.

    Presidente do Atlético, Sérgio Coelho destacou o papel do Instituto Galo como uma das maiores expressões do compromisso social do clube:

    — O Instituto Galo chega aos cinco anos consolidado como uma referência de responsabilidade social no esporte brasileiro. É motivo de grande orgulho ver um projeto que mobiliza atleticanos, parceiros e voluntários em torno de uma missão que transforma vidas, gera oportunidades e leva esperança a quem mais precisa. Os resultados alcançados mostram que, quando unimos propósito e solidariedade, somos capazes de construir um legado que vai muito além do futebol — disse o presidente do Atlético

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    A presidente do Instituto Galo, Maria Alice, também ressaltou a importância da mobilização da torcida e dos parceiros para a construção dessa história:

    — Celebrar cinco anos do Instituto Galo é celebrar milhares de histórias de superação, acolhimento e transformação. Ao longo dessa trajetória, mostramos que a força da torcida atleticana pode ser convertida em impacto social positivo. Cada projeto realizado, cada parceria construída e cada vida alcançada reforçam nosso compromisso de seguir ampliando oportunidades e construindo um futuro mais justo e inclusivo para todos — celebrou a presidente do Instituto Galo.

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    Galo na Veia Instituto Galo

    Outro marco relevante da trajetória do Instituto Galo foi a criação do Galo Na Veia Instituto Galo, uma modalidade de sócio-torcedor com foco social. Com mensalidade acessível e ingressos a R$ 13, o programa busca aproximar ainda mais a torcida do clube, ao mesmo tempo em que gera recursos para ampliar as ações promovidas pelo Instituto. A iniciativa une o amor pelo Atlético à solidariedade, transformando o engajamento dos torcedores em impacto social para milhares de pessoas.

    Novo programa social do Atlético (reprodução Instituto Galo)
    Novo programa social do Atlético (reprodução Instituto Galo)

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