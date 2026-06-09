Ex-técnico da base conta bastidores da ascensão de Bremer no Atlético-MG: 'Encantou Roger Machado' O defensor passou apenas duas temporadas no Galo antes de ir para o futebol italiano

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Em preparação para sua segunda Copa do Mundo, o zagueiro Bremer finalizou sua formação no futebol no Atlético-MG e teve um crescimento rápido. O defensor ficou na Cidade do Galo por apenas duas temporadas antes de ir para o futebol europeu.

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O atleta foi revelado pelo Desportivo Brasil, equipe de Porto Feliz, no interior de São Paulo, conhecida pela formação de talentos. Posteriormente, foi emprestado ao São Paulo, mas o Tricolor não o contratou em definitivo.

Nessa brecha, o Atlético-MG apareceu em 2017. Após análise de comissão técnica e diretoria, o Alvinegro investiu cerca de 86 mil euros pelo atleta que seria negociado no ano seguinte por 5,8 milhões de euros. Em entrevista exclusiva ao Lance!, Ricardo Resende, auxiliar do Confiança e ex-técnico da base do Galo, relembrou detalhes do processo de profissionalização do atleta.

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– O Bremer chegou ao Atlético-MG em 2017. Estava na base do São Paulo em 2016, emprestado pelo Desportivo Brasil e o tinham que exercer a compra dele. O São Paulo não estava muito certo se iria comprar. O Fred Cascardo, que era diretor da base do Cruzeiro recentemente, era coordenador da base do Atlético-MG. Ele disse para eu ver os jogos da base do São Paulo para ver o Bremer – contou o técnico.

Bremer encantou Roger Machado no Atlético-MG

Bremer passou menos de uma temporada no Sub-20 do Galo. Rapidamente, o atleta ganhou a concorrência de João Victor e se firmou como titular, chamando atenção do técnico do profissional. Depois do título da Copa do Brasil Sub-20, foi levado em definitivo para o profissional.

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Bremer no Atlético-MG (Foto: Bruno Cantini/Atlético)

– Ele chegou muito concentrado, focado. Disputamos a Copa do Brasil Sub-20 e fomos campeões. O Bremer como titular, mostrou potencial. Fizemos a final contra o Flamengo. Nós treinávamos na Cidade do Galo perto dos profissionais, e o Roger Machado observava os atletas. Isso foi muito importante – disse Ricardo Resende ao Lance!.

– Ele teve um carinho com ele, acompanhava muito a base. Jogamos a primeira partida no Independência, empatamos na ida e na volta, vencemos nos pênaltis. Mas depois do primeiro jogo, o Roger me disse que depois da Copa do Brasil, o Bremer iria para o profissional. Ficou encantado com o Bremer. Era um momento do Atlético com um elenco de qualidade. O Roger viu potencial nele, fez bons jogos. Depois foi para a Europa. É muito importante ajudar na formação, ter uma estrutura muito boa. Fico feliz de ter colaborado com esses atletas na realização dos sonhos deles – relembrou o profissional.

Roger Machado no Atlético-MG (Foto: Bruno Cantini/Atlético)

Ao fim de duas temporadas incompletas vestindo o uniforme alvinegro, o zagueiro disputou 33 partidas com um gol marcado. Posteriormente, foi contratado pelo Torino, da Itália.

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