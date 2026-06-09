logo Lance!
Logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasJogos de HojeVídeos

Ex-técnico da base conta bastidores da ascensão de Bremer no Atlético-MG: 'Encantou Roger Machado'

O defensor passou apenas duas temporadas no Galo antes de ir para o futebol italiano

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
09/06/2026 20:10
Favorite o Lance! no Google
Bremer no Atlético-MG (Foto: Bruno Cantini/Atlético)
Bremer no Atlético-MG (Foto: Bruno Cantini/Atlético)
Conteúdo Especial
Carregando conteúdo especial...

Em preparação para sua segunda Copa do Mundo, o zagueiro Bremer finalizou sua formação no futebol no Atlético-MG e teve um crescimento rápido. O defensor ficou na Cidade do Galo por apenas duas temporadas antes de ir para o futebol europeu.

continua após a publicidade
  • Alan Minda em Equador x Guatemala (Foto: Kirk Irwin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Atlético-MG ressalta convocados e preparação para a Copa: ‘Melhor forma’

    Atlético Mineiro
    Há 1 dia
  • Arena MRV com bandeirão do Atlético (Reprodução Atlético)

    Atlético-MG, Botafogo e Corinthians somam 43% das dívidas no Brasil: ‘Sem solução a curto prazo’

    Futebol Nacional
    Há 1 semana
  • Convocados Atlético Copa de 2026 (reprodução Atlético)

    Atlético-MG tem número recorde de convocados: relembre os ‘atleticanos’ em Copas

    Atlético Mineiro
    Há 1 semana

    • O atleta foi revelado pelo Desportivo Brasil, equipe de Porto Feliz, no interior de São Paulo, conhecida pela formação de talentos. Posteriormente, foi emprestado ao São Paulo, mas o Tricolor não o contratou em definitivo.

    Nessa brecha, o Atlético-MG apareceu em 2017. Após análise de comissão técnica e diretoria, o Alvinegro investiu cerca de 86 mil euros pelo atleta que seria negociado no ano seguinte por 5,8 milhões de euros. Em entrevista exclusiva ao Lance!, Ricardo Resende, auxiliar do Confiança e ex-técnico da base do Galo, relembrou detalhes do processo de profissionalização do atleta.

    continua após a publicidade

    ➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

    – O Bremer chegou ao Atlético-MG em 2017. Estava na base do São Paulo em 2016, emprestado pelo Desportivo Brasil e o tinham que exercer a compra dele. O São Paulo não estava muito certo se iria comprar. O Fred Cascardo, que era diretor da base do Cruzeiro recentemente, era coordenador da base do Atlético-MG. Ele disse para eu ver os jogos da base do São Paulo para ver o Bremer – contou o técnico.

    Bremer encantou Roger Machado no Atlético-MG

    Bremer passou menos de uma temporada no Sub-20 do Galo. Rapidamente, o atleta ganhou a concorrência de João Victor e se firmou como titular, chamando atenção do técnico do profissional. Depois do título da Copa do Brasil Sub-20, foi levado em definitivo para o profissional.

    continua após a publicidade
    Bremer no Atlético-MG (Foto: Bruno Cantini/Atlético)
    Bremer no Atlético-MG (Foto: Bruno Cantini/Atlético)

    – Ele chegou muito concentrado, focado. Disputamos a Copa do Brasil Sub-20 e fomos campeões. O Bremer como titular, mostrou potencial. Fizemos a final contra o Flamengo. Nós treinávamos na Cidade do Galo perto dos profissionais, e o Roger Machado observava os atletas. Isso foi muito importante – disse Ricardo Resende ao Lance!.

    – Ele teve um carinho com ele, acompanhava muito a base. Jogamos a primeira partida no Independência, empatamos na ida e na volta, vencemos nos pênaltis. Mas depois do primeiro jogo, o Roger me disse que depois da Copa do Brasil, o Bremer iria para o profissional. Ficou encantado com o Bremer. Era um momento do Atlético com um elenco de qualidade. O Roger viu potencial nele, fez bons jogos. Depois foi para a Europa. É muito importante ajudar na formação, ter uma estrutura muito boa. Fico feliz de ter colaborado com esses atletas na realização dos sonhos deles – relembrou o profissional.

    Roger Machado no Atlético-MG (Foto: Bruno Cantini/Atlético)
    Roger Machado no Atlético-MG (Foto: Bruno Cantini/Atlético)

    Ao fim de duas temporadas incompletas vestindo o uniforme alvinegro, o zagueiro disputou 33 partidas com um gol marcado. Posteriormente, foi contratado pelo Torino, da Itália.

    💸 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Domínguez x Ceará (Foto: Pedro Souza / Atlético)
    Atlético MineiroDomínguez não repetiu nenhuma escalação no Atlético: veja jogadores mais utilizadosHá 14 horas
    Alan Minda em Equador x Guatemala (Foto: Kirk Irwin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Atlético MineiroAtlético-MG ressalta convocados e preparação para a Copa: 'Melhor forma'Há 1 dia
    Pedro Daniel, Eduardo Domínguez e Guilherme Alves (Fotos: Pedro Souza / Atlético)
    Atlético Mineiro⁠Do CEO ao treinador: primeiro semestre é marcado por renovações nos 'comandos' do AtléticoHá 2 dias
    Iván Román marca Cristiano Ronaldo (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
    Atlético MineiroZagueiro do Atlético marca Cristiano Ronaldo, se envolve em confusão e acaba expulso em amistosoHá 3 dias
    Preciado treinamento Atlético ( Paulo Henrique França / Atlético)
    Atlético MineiroAtlético receberá mais de R$ 100 mil por dia da Fifa durante a Copa do Mundo; entendaHá 3 dias
    Balanço contratações Atlético (Fotos: Pedro Souza / Atlético)
    Atlético MineiroContratações do Atlético dividem cenário entre protagonismo e expectativa: veja balanço do semestreHá 3 dias

    Mais LANCE!

    Atlético Copa do Brasil (Foto: Pedro Souza / Atlético)
    Atlético supera R$ 10 milhões em premiações na temporada 2026; veja os números
    Guilherme Pires assinatura contrato (reprodução Instagram Guilherme Pires)
    Atlético assina contrato com promessa da base e fixa multa em R$ 350 milhões
    Atlético cumpre objetivos semestrais, mas equilíbrio ainda é desafio
    Éverson comemora contra o Ceará (Foto: Pedro Souza / Atlético)
    Éverson supera goleiros da elite europeia e lidera estatística mundial: confira
    Atlético x Mirassol jogadores comemoram gol (Foto: Luan Martins/Agencia F8/Folhapress)
    O primeiro semestre do Atlético em números: confira as estatísticas
    Vitória x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
    Atlético-MG utilizou 34 jogadores na primeira metade do ano: veja ranking de participações
    Atlético brasileirão (Foto: Pedro Souza / Atlético)
    Libertadores e rebaixamento: Veja as chances do Atlético após o primeiro semestre
    Convocados Atlético Copa de 2026 (reprodução Atlético)
    Atlético-MG tem número recorde de convocados: relembre os 'atleticanos' em Copas
    Zagueiro Léo Duarte (reprodução instagram jogador)
    Novo reforço do Atlético recebe elogios de ex-técnico em mensagem de despedida: 'Verdadeiro líder'
    Léo Duarte (reprodução instagram jogador)
    Atlético-MG anuncia acordo com o zagueiro Léo Duarte, ex-Flamengo
    Danilo e Lucas Paquetá em treino da Seleção Brasileira
    Copa do Mundo de 2026 terá recorde de jogadores do Brasileirão; veja nomes
    Jogadores do Atlético x Vasco (Foto: Pedro Souza / Atlético)
    Atlético define planejamento durante a pausa da Copa do mundo: confira
    Reinier em Vasco x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
    Reinier de saída do Atlético? Atacante reage a boatos: 'Inventam muitas coisas'