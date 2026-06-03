Éverson supera goleiros da elite europeia e lidera estatística mundial: confira
Arqueiro do Galo é o primeiro com mais defesas nas principais ligas do Mundo
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Principal destaque do Atlético na temporada, Éverson acumula números impressionantes em 2026. Aos 35 anos, o goleiro alvinegro lidera o ranking de defesas entre os arqueiros das principais ligas do futebol mundial.
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De acordo com dados do Sofascore, plataforma especializada em estatísticas esportivas, o camisa 22 do Galo é o goleiro com mais defesas realizadas no ano quando comparado a atletas que atuam nas maiores ligas do mundo, como Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França.
Em 36 partidas disputadas na temporada, Éverson soma 110 defesas, sendo 56 delas em finalizações realizadas dentro da área, demonstrando sua importância para o sistema defensivo atleticano.
Os números positivos não param por aí. O goleiro registra 73% de aproveitamento nas defesas realizadas e já terminou oito partidas sem ser vazado em 2026.
Nas cobranças de pênalti, Éverson também tem se destacado. Foram quatro penalidades defendidas em 11 cobranças sofridas no ano. Além disso, os quatro pênaltis defendidos aconteceram em oito cobranças em disputas por pênaltis, o que significa que o goleiro conseguiu parar metade das cobranças enfrentadas em decisões.
O bom desempenho se reflete também na avaliação individual. Segundo o Sofascore, Éverson possui nota média de 7,23 na temporada, índice superior ao de goleiros de alguns dos principais clubes do futebol mundial, como Thibaut Courtois, do Real Madrid, Gianluigi Donnarumma, do Manchester City e Matvei Safonov, campeão da Liga dos Campeões com o PSG.
Éverson pelo Atlético
- Jogos: 383
- Vitórias: 190
- Empates: 104
- Derrotas: 89
- Pênaltis defendidos: 22
- 8 títulos conquistados (1 Campeonato Brasileiro, 1 Copa do Brasil, 1 Supercopa do Brasil, 5 Campeonatos Mineiros)
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