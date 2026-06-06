Atlético receberá mais de R$ 100 mil por dia da Fifa durante a Copa do Mundo; entenda

O Atlético receberá uma compensação milionária da Fifa durante a disputa da Copa do Mundo de 2026. O repasse é previsto pelo Programa de Benefícios aos Clubes da entidade, que recompensa financeiramente as equipes que cedem jogadores às seleções participantes do torneio.

O Atlético receberá uma compensação milionária da Fifa durante a disputa da Copa do Mundo de 2026. O repasse é previsto pelo Programa de Benefícios aos Clubes da entidade, que recompensa financeiramente as equipes que cedem jogadores às seleções participantes do torneio.

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A Fifa paga uma quantia diária por cada atleta convocado. Nesta edição da Copa, o valor é de aproximadamente 5 mil dólares por jogador por dia, cerca de R$ 25 mil na cotação atual.

Com quatro representantes no Mundial, sendo Alan Franco, Preciado e Alan Minda pela seleção do Equador, além de Júnior Alonso pelo Paraguai, o Atlético receberá cerca de 20 mil dólares por dia, o equivalente a pouco mais de R$ 100 mil diários.

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O pagamento é contabilizado desde o momento em que os jogadores são liberados por seus clubes para se apresentarem às seleções e segue até o dia seguinte à última partida disputada por cada país na competição. Considerando apenas o período entre a apresentação dos atletas e o encerramento da fase de grupos de Equador e Paraguai, o Atlético já tem garantidos mais de R$ 2,5 milhões em compensações da Fifa.

Caso as duas seleções avancem às fases eliminatórias, o montante continuará aumentando a cada dia de permanência no torneio. Em um cenário mais remoto, com Equador e Paraguai chegando à final da Copa do Mundo, o valor recebido pelo clube mineiro poderá ultrapassar R$ 8,5 milhões.

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Convocados Atlético Equador (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Jogadores do Atlético em Copas

O número de convocados para a Copa do Mundo de 2026 representa um recorde na história do Atlético. Com quatro jogadores do elenco presentes no torneio, o clube supera todas as participações anteriores em Mundiais com atletas vestindo a camisa alvinegra. Até então, a maior quantidade de representantes atleticanos em uma mesma edição da Copa do Mundo havia sido de três jogadores, na Copa de 82, quando o Galo teve Luisinho, Toninho Cerezo e Éder Aleixo na seleção brasileira.

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