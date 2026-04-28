Quem ganha espaço? As opções de Domínguez para escalar o Atlético-MG contra o Cienciano
Maioria dos titulares não viajaram para a partida pela Sul-Americana
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O Atlético viaja até Cusco para enfrentar o Cienciano nesta quarta-feira (29), às 21h30, no Estádio Inca Garcilaso. A partida é válida pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.
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Para o confronto, o técnico deve escalar uma equipe alternativa, já que grande parte dos jogadores considerados titulares permaneceu em Belo Horizonte. Da equipe que atuou na última rodada do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo, a grande não viajou ao Peru.
Com isso, atletas que vêm recebendo menos oportunidades ao longo da temporada, além de jovens das categorias de base, podem ganhar espaço. A tendência é que o treinador utilize jogadores que têm entrado com frequência no segundo tempo ou eventualmente iniciado algumas partidas.
Entre os nomes mais experientes que podem começar jogando estão Preciado, Junior Alonso, Alexsander, Gustavo Scarpa e Dudu. Além deles, jovens promessas da base também devem receber minutos. Entre os relacionados estão os laterais Luis Gustavo e Lucas Souza; os meio-campistas Igor Toledo, Eric e Iseppe; e os atacantes Cauã Soares, Gabriel Veneno e Riquelme.
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Goleiros: Everson, Gabriel Delfim e Pedro Cobra
Laterais: Preciado, Luis Gustavo, Pascini e Lucas Souza
Zagueiros: Alonso, Ivan Román e Samuel
Volantes: Alexsander, Tomás Perez e Igor Toledo
Meias: Bernard, Eric, Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Iseppe e Reinier
Atacantes: Alan Minda, Cauã Soares, Dudu, Gabriel Veneno e Riquelme
Situação do Atlético na Sul-Americana
O Atlético é o terceiro colocado do Grupo B da Copa Sul-Americana, com três pontos somados em dois jogos. Na estreia, a equipe foi derrotada pelo Puerto Cabello por 2 a 1, na Venezuela. Já na segunda rodada, venceu o Juventud, do Uruguai, também por 2 a 1, na Arena MRV.
Na competição, apenas o primeiro colocado de cada grupo avança diretamente às oitavas de final. O segundo colocado disputa um playoff contra equipes vindas da Copa Libertadores.
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