Quem ganha espaço? As opções de Domínguez para escalar o Atlético-MG contra o Cienciano

O Atlético viaja até Cusco para enfrentar o Cienciano nesta quarta-feira (29), às 21h30, no Estádio Inca Garcilaso. A partida é válida pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

O Atlético viaja até Cusco para enfrentar o Cienciano nesta quarta-feira (29), às 21h30, no Estádio Inca Garcilaso. A partida é válida pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

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Para o confronto, o técnico deve escalar uma equipe alternativa, já que grande parte dos jogadores considerados titulares permaneceu em Belo Horizonte. Da equipe que atuou na última rodada do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo, a grande não viajou ao Peru.

Com isso, atletas que vêm recebendo menos oportunidades ao longo da temporada, além de jovens das categorias de base, podem ganhar espaço. A tendência é que o treinador utilize jogadores que têm entrado com frequência no segundo tempo ou eventualmente iniciado algumas partidas.

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Entre os nomes mais experientes que podem começar jogando estão Preciado, Junior Alonso, Alexsander, Gustavo Scarpa e Dudu. Além deles, jovens promessas da base também devem receber minutos. Entre os relacionados estão os laterais Luis Gustavo e Lucas Souza; os meio-campistas Igor Toledo, Eric e Iseppe; e os atacantes Cauã Soares, Gabriel Veneno e Riquelme.

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Relacionados contra o Cienciano

Goleiros: Everson, Gabriel Delfim e Pedro Cobra

Laterais: Preciado, Luis Gustavo, Pascini e Lucas Souza

Zagueiros: Alonso, Ivan Román e Samuel

Volantes: Alexsander, Tomás Perez e Igor Toledo

Meias: Bernard, Eric, Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Iseppe e Reinier

Atacantes: Alan Minda, Cauã Soares, Dudu, Gabriel Veneno e Riquelme

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Situação do Atlético na Sul-Americana

O Atlético é o terceiro colocado do Grupo B da Copa Sul-Americana, com três pontos somados em dois jogos. Na estreia, a equipe foi derrotada pelo Puerto Cabello por 2 a 1, na Venezuela. Já na segunda rodada, venceu o Juventud, do Uruguai, também por 2 a 1, na Arena MRV.

Na competição, apenas o primeiro colocado de cada grupo avança diretamente às oitavas de final. O segundo colocado disputa um playoff contra equipes vindas da Copa Libertadores.

Atlético x Flamengo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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