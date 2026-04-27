Atlético-MG aposta em joias da base e deixa titulares de fora contra o Cienciano: veja relacionados

O Atlético divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Cienciano, pela Copa Sul-Americana. As equipes se enfrentam na próxima quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, em Cusco. A delegação alvinegra viaja nesta segunda-feira à tarde para o Peru.

O Atlético divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Cienciano, pela Copa Sul-Americana. As equipes se enfrentam na próxima quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, em Cusco. A delegação alvinegra viaja nesta segunda-feira à tarde para o Peru.

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A convocação não contará com boa parte dos jogadores considerados titulares. A maioria dos atletas que atuaram contra o Flamengo permaneceram em Belo Horizonte, onde seguem realizando treinamentos na Cidade do Galo.

Outro desfalque é o atacante Hulk. O camisa 7 vive momento de indefinição no clube e ficará na capital mineira para resolver sua situação com a diretoria alvinegra.

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Por outro lado, a lista inclui diversas promessas das categorias de base do Atlético. Entre os relacionados estão os laterais Luis Gustavo e Lucas Souza, os meio-campistas Igor Toledo, Eric e Iseppe, além dos atacantes Cauã Soares, Gabriel Veneno e Riquelme, que ganham oportunidade no elenco principal.

Domínguez viaja separado do elenco

O técnico Eduardo Domínguez, o auxiliar Leandro Díaz e o preparador físico Adrián Vaccarini permanecem em Belo Horizonte para comandar o treino tático desta terça-feira (28) com os jogadores que não viajaram.

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Domínguez e o diretor de futebol Paulo Bracks embarcam na noite de terça-feira para Cusco. Na quarta e na quinta-feira (30), as atividades na Cidade do Galo serão conduzidas pelos auxiliares-técnicos.

Relacionados do Atlético contra o Cienciano

Goleiros: Everson, Gabriel Delfim e Pedro Cobra

Laterais: Preciado, Luis Gustavo, Pascini e Lucas Souza

Zagueiros: Alonso, Ivan Román e Samuel

Volantes: Alexsander, Tomás Perez e Igor Toledo

Meias: Bernard, Eric, Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Iseppe e Reinier

Atacantes: Alan Minda, Cauã Soares, Dudu, Gabriel Veneno e Riquelme

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