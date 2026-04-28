Atlético-MG aposta na invencibilidade contra peruanos em busca de resultado positivo na altitude

O Atlético viaja a Cusco, no Peru, para enfrentar o Cienciano nesta quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), em jogo válido pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O time mineiro se apoia em um bom retrospecto contra equipes peruanas para buscar um resultado positivo na altitude.

O Atlético viaja a Cusco, no Peru, para enfrentar o Cienciano nesta quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), em jogo válido pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O time mineiro se apoia em um bom retrospecto contra equipes peruanas para buscar um resultado positivo na altitude.

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O Atlético nunca foi derrotado por clubes do Peru. Em dez partidas disputadas, são sete vitórias e três empates, o que representa um aproveitamento de 80% diante desses adversários. Confira as partidas:

Galo 1 x 1 Cienciano - Sul-Americana 2025 Cienciano 0 x 0 Galo - Sul-Americana 2025 Alianza Lima 0 x 1 Galo – Libertadores 2023 Galo 2 x 0 Alianza Lima – Libertadores 2023 Galo 4 x 0 Melgar – Libertadores 2016 Melgar 1 x 2 Galo – Libertadores 2016 Galo 4 x 0 Universitário – semifinal da Conmebol 1997 Universitário 0 x 2 Galo – semifinal da Conmebol 1997 Galo 1 x 0 Deportivo Wanka – quartas de final da Conmebol 1993 Deportivo Wanka 1 x 1 Galo – quartas de final da Conmebol 1993

Altitude de Cusco

O Atlético terá pela frente o desafio da altitude de Cusco, cidade peruana localizada a cerca de 3.400 metros acima do nível do mar. Os efeitos de jogar nessas condições são perceptíveis, como a menor disponibilidade de oxigênio e o aumento do cansaço físico. Dentro de campo, a velocidade da bola também é impactada, tornando passes, chutes e finalizações mais rápidos e difíceis de controlar.

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Na última vez em que esteve na cidade, em 2025, também pela fase de grupos da Copa Sul-Americana e diante do próprio Cienciano, o Atlético enfrentou dificuldades, mas conseguiu segurar o resultado e sair com um empate em 0 a 0.

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Situação do Atlético na Sul-Americana

O Atlético é o terceiro colocado do Grupo B da Copa Sul-Americana, com três pontos somados em dois jogos. Na estreia, a equipe foi derrotada pelo Puerto Cabello por 2 a 1, na Venezuela. Já na segunda rodada, venceu o Juventud, do Uruguai, também por 2 a 1, na Arena MRV.

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Na competição, apenas o primeiro colocado de cada grupo avança diretamente às oitavas de final. O segundo colocado disputa um playoff contra equipes vindas da Copa Libertadores.

Hulk disputa bola em Atlético x Juventud (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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