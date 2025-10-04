“Tivemos uma conversa muito dura no vestiário porque foi necessário. O que aconteceu hoje aqui não pode, derrota faz parte do jogo, faz parte do campeonato, agora animicamente em termos de atitude a gente não aceita o que aconteceu aqui hoje. Isso foi tratado internamente e estou externalizando aqui para a torcida do Atlético.

O executivo de futebol do Atlético-MG, Paulo Bracks, falou após a derrota do Atlético para o Fluminense por 3 a 0. Segundo ele, houve uma conversa dura no vestiário entre diretoria, jogadores e comissão técnica.

“Tivemos uma conversa muito dura no vestiário porque foi necessário. O que aconteceu hoje aqui não pode, derrota faz parte do jogo, faz parte do campeonato, agora animicamente em termos de atitude a gente não aceita o que aconteceu aqui hoje. Isso foi tratado internamente e estou externalizando aqui para a torcida do Atlético.

Sinal de alerta ligado no Atlético

Além disso, o dirigente disse que o alerta está ligado e que deu um basta internamente. Disse também que não pode o Atlético ter a pior campanha do returno.

Estamos com o sinal vermelho ligado, muito ligado, e a gente deu um basta na conversa muito dura internamente. Não estamos normalizando o que aconteceu aqui hoje. Ninguém está normalizando o que aconteceu aqui hoje. Então a gente exige, precisa e teremos uma reação imediata porque é inadmissível. Com o elenco que nós temos, com a estrutura que nós temos, nós temos o pior time do returno. Então, acabou. Hoje foi um basta. E essa raiva, essa revolta, essa dor que nós estamos tendo, a gente vai levar pra próxima partida e a gente vai recuperar de forma imediata.

Paulo Bracks ainda falou sobre a resposta dos jogadores à conversa. Segundo ele, todos estão unidos para melhorar a situação do clube.

A gente tá junto nisso também. O sentimento deles também é esse. Eles comungam com isso. Eu pedi a palavra pra eles e eles falaram. Alguns atletas falaram. Então está todo mundo junto aqui. Está todo mundo junto. Nesse momento aqui é coletivo. Então eles compartilham, eles entendem, eles aceitam e eles vão reagir como nós vamos reagir. Todo mundo. Então isso é um sentimento que ele é coletivo.

