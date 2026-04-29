Para mostrar serviço: Reservas do Atlético-MG ganham oportunidade contra o Cienciano

O Atlético enfrenta o Cienciano nesta quarta-feira (28), às 21h30, no Estádio Inca Garcilaso, em Cusco, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Com a maioria dos titulares preservados em Belo Horizonte, o duelo representa uma oportunidade importante para jogadores menos utilizados mostrarem serviço.

O Atlético enfrenta o Cienciano nesta quarta-feira (28), às 21h30, no Estádio Inca Garcilaso, em Cusco, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Com a maioria dos titulares preservados em Belo Horizonte, o duelo representa uma oportunidade importante para jogadores menos utilizados mostrarem serviço.

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O técnico Eduardo Domínguez optou por poupar seus principais jogadores, que permaneceram na capital mineira realizando treinamentos. A decisão leva em conta a sequência de partidas e, principalmente, o clássico do próximo sábado contra o Cruzeiro. A base da equipe que atuou na última rodada do Campeonato Brasileiro, diante do Flamengo, não viajou ao Peru.

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A delegação atleticana conta majoritariamente com jogadores reservas e jovens das categorias de base, que podem ter seus primeiros minutos no futebol profissional, como os laterais Luis Gustavo e Lucas Souza; os meio-campistas Igor Toledo, Eric e Iseppe; e os atacantes Cauã Soares, Gabriel Veneno e Riquelme. Entre os relacionados, poucos atletas são titulares ou têm maior minutagem com a comissão técnica, entre Éverson, Tomás Pérez, Bernard e Reinier.

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Além deles, alguns jogadores que vêm sendo utilizados com frequência ao longo das partidas também devem receber mais oportunidades e até começar como titulares. Casos de Alan Minda e Dudu, que têm sido acionados constantemente no segundo tempo e agora podem ganhar mais minutos desde o início.

O confronto fora de casa surge como chance para o técnico Eduardo Domínguez observar peças, dar rodagem ao elenco, e analisar os atletas que podem agregar na equipe principal do Galo.

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Preparação contra o Cienciano (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Situação do Atlético na Sul-Americana

O Atlético é o terceiro colocado do Grupo B da Copa Sul-Americana, com três pontos somados em dois jogos. Na estreia, a equipe foi derrotada pelo Puerto Cabello por 2 a 1, na Venezuela. Já na segunda rodada, venceu o Juventud, do Uruguai, também por 2 a 1, na Arena MRV.

Na competição, apenas o primeiro colocado de cada grupo avança diretamente às oitavas de final. O segundo colocado disputa um playoff contra equipes vindas da Copa Libertadores.

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