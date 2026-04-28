Invicto em casa e ataque 'poderoso': Como chega o Cienciano, adversário do Atlético na Sul-Americana?
Equipe peruana tem bons números na temporada
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O adversário do Atlético na terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana é o Cienciano, tradicional equipe da altitude de Cusco. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, no Estádio Inca Garcilaso de la Vega.
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Além do desafio dentro de campo, o Atlético terá que lidar com a altitude de aproximadamente 3.400 metros, fator que costuma impactar diretamente o desempenho físico das equipes visitantes. O cenário se torna ainda mais desafiador diante do bom momento vivido pelo Cienciano na temporada.
No Campeonato Peruano, a equipe ocupa a terceira colocação, com 23 pontos conquistados em 12 partidas, campanha de sete vitórias, dois empates e três derrotas, o que representa um aproveitamento de 64%.
Já na Copa Sul-Americana, o Cienciano lidera o grupo B com quatro pontos. Na estreia, empatou fora de casa com o Juventud e, na sequência, venceu o Puerto Cabello por 2 a 0, atuando em seus domínios.
Força em casa e potência ofensiva
Um dos principais pontos fortes do Cienciano é o desempenho como mandante. A equipe segue invicta atuando no Estádio Inca Garcilaso na temporada de 2026. Em nove partidas disputadas em casa, soma seis vitórias e três empates, alcançando um aproveitamento de 78%.
Outro aspecto que evidencia a força do time em seus domínios é o poder ofensivo. Nessas nove partidas, o Cienciano marcou 22 gols, com média superior a dois por jogo. Considerando toda a temporada, a equipe peruana só deixou de balançar as redes em duas ocasiões, em 15 jogos disputados.
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