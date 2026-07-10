Junior Alonso manda recado à torcida após despedida do Atlético-MG O zagueiro encerrou seu vínculo com a equipe mineira

Na última quinta-feira (9), o zagueiro Junior Alonso se despediu oficialmente do Atlético-MG. O atleta rescindiu o contrato com o clube e aproveitou o momento para se despedir dos companheiros e dos torcedores.

Em vídeo publicado pelo clube nas redes sociais, o defensor paraguaio falou sobre a gratidão à torcida atleticana após sua terceira passagem pela equipe.

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– Falei inúmeras vezes. Sou muito grato à torcida do Atlético. Sempre me respeitaram dentro e fora do campo. Estiveram sempre ao lado do time, nos momentos bons e nos mais difíceis. Nas três passagens que tive aqui, fui muito feliz – disse.

Junior Alonso e Vitor Hugo (reprodução instagram)

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– Conquistamos títulos importantes, tentamos sempre, de forma coletiva, brigar no topo e deixar o nome do clube no lugar mais alto possível. A nível individual, me sinto feliz porque virei torcedor, vou estar sempre na torcida, esperando o melhor. Tenho o mesmo sentimento que eles. Muito obrigado a todos pelo apoio, carinho e respeito – complementou Junior Alonso.

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Terceira passagem de Alonso pelo Atlético-MG

Na terceira passagem pela Cidade do Galo, o zagueiro se tornou o estrangeiro com mais partidas pelo clube. Ao todo, disputou 242 jogos, conquistando seis títulos oficiais: quatro Campeonatos Mineiros, uma Copa do Brasil e um Campeonato Brasileiro.

Foi contratado em 2020, a pedido de Jorge Sampaoli, e teve papel fundamental na temporada que terminou com o título do Brasileirão. Seu vínculo com o Galo iria até o fim deste ano, mas ele e o clube decidiram antecipar o término do acordo.

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