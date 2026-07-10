Treino aberto do Atlético: veja o que chamou atenção na Cidade do Galo Galo abriu os portões do CT para a imprensa acompanhar o dia de atividades

O Atlético voltou a abrir os portões da Cidade do Galo para a imprensa nesta sexta-feira (10) e promoveu mais um treino aberto. Foi a segunda atividade liberada desde a reapresentação do elenco na pausa para a Data Fifa. O Lance! acompanhou o treinamento e traz os principais destaques e tudo o que chamou atenção na atividade do clube mineiro.

O Atlético voltou a abrir os portões da Cidade do Galo para a imprensa nesta sexta-feira (10) e promoveu mais um treino aberto. Foi a segunda atividade liberada desde a reapresentação do elenco na pausa para a Data Fifa. O Lance! acompanhou o treinamento e traz os principais destaques e tudo o que chamou atenção na atividade do clube mineiro.

O técnico Eduardo Domínguez comandou um treinamento de pouco mais de uma hora na Cidade do Galo. A atividade foi dividida em duas etapas e priorizou fundamentos técnicos, organização tática e situações de jogo.

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Na primeira parte, o elenco foi dividido em grupos para exercícios de passe curto, movimentação, posse de bola em espaço reduzido, ocupação de espaços e construção das jogadas desde o campo de defesa. Paralelamente, os goleiros trabalharam separadamente com a comissão técnica, realizando atividades de reflexo, defesas em finalizações e saídas de bola em cruzamentos.

Já na etapa final do treinamento, Domínguez promoveu exercícios com simulações de situações reais de partida. Os jogadores treinaram transições rápidas para o contra-ataque, construção de jogadas ofensivas e finalizações. As atividades incluíram cruzamentos, infiltrações na área e chutes de média distância, com foco na tomada de decisão e na eficiência das conclusões. Veja imagens do treinamento:

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Scarpa em processo de transição

Outro ponto que chamou a atenção no treinamento desta sexta-feira (10) foi a presença de Gustavo Scarpa no gramado. O meia realizou atividades à parte, acompanhado por um fisioterapeuta do clube, dando sequência ao processo de recuperação. Durante o período aberto à imprensa, o jogador fez exercícios leves de movimentação, que fazem parte da fase de transição física.

Scarpa se recupera de uma artroscopia no joelho direito, realizada em maio. A expectativa é que, nas próximas semanas, o camisa 10 avance na recuperação e seja liberado para iniciar os trabalhos com o restante do elenco, antes de retornar aos jogos oficiais.

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Próxima partida do Atlético

No retorno do calendário oficial, o primeiro compromisso do Atlético será no dia 21 de julho, às 19h30, diante do Bahia, na Arena MRV, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Galo ocupa a nona colocação, com 24 pontos.

treino aberto Atlético (Foto: Pedro Souza /Atlético)

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