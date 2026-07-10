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Qual posição o Atlético vai reforçar? CEO do clube aponta prioridade no mercado

Pedro Daniel falou sobre contratações e posições que o clube está de olho no mercado

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
10/07/2026 14:05
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Pedro Daniel (Foto: Artur Henrique / Lance!)
Pedro Daniel (Foto: Artur Henrique / Lance!)
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O Atlético segue atento às oportunidades de mercado para reforçar o elenco nesta janela de transferências. Embora a diretoria já tenha deixado claro que o clube não fará grandes investimentos por conta da situação financeira, o CEO Pedro Daniel revelou qual é o setor considerado prioritário para receber um reforço.
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O Atlético segue atento às oportunidades de mercado para reforçar o elenco nesta janela de transferências. Embora a diretoria já tenha deixado claro que o clube não fará grandes investimentos por conta da situação financeira, o CEO Pedro Daniel revelou qual é o setor considerado prioritário para receber um reforço.

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    • Em entrevista durante o treino aberto realizado nesta sexta-feira, na Cidade do Galo, o dirigente voltou a destacar que a estratégia atleticana é aproveitar oportunidades de mercado, priorizando atletas que se encaixem no perfil buscado pelo clube e que não exijam altos investimentos. Veja:

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    — A gente quer um Atlético competitivo e acredita que tem um grupo muito forte. As oportunidades podem aparecer. Após a Copa do Mundo, os grandes clubes começam a se movimentar, e isso abre possibilidades de mercado para bons atletas, com o perfil que buscamos e sem a necessidade de grandes investimentos. Essa é a nossa diretriz — afirmou o CEO.

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    • Qual a prioridade do Atlético?

    Pedro Daniel também explicou que o planejamento do mercado é feito de forma integrada entre a diretoria, a comissão técnica e o Centro de Informação do Galo (CIGA). Segundo ele, após a contratação de um zagueiro para suprir a saída de Júnior Alonso, a principal carência identificada pelo clube está no setor ofensivo.

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    — É uma discussão muito interna e bem integrada entre eu, Paulo Bracks, Guilherme Alves, comissão técnica e o Ciga. Quando a gente fala de oportunidade e qualificar o elenco, talvez seja uma posição mais ofensiva que haja mais necessidade, pois acabamos de repor um zagueiro com a saída do Alonso. Talvez possa ocorrer para o setor ofensivo — declarou.

    Apesar de indicar o ataque como prioridade, Pedro Daniel reforçou que qualquer movimentação dependerá das oportunidades que surgirem no mercado e que estejam alinhadas à realidade financeira do Atlético.

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    Pedro Daniel fala sobre conselho da massa (Foto: Pedro Souza / Atlético)
    Pedro Daniel (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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